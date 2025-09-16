SpaceX готується до виходу на ринок мобільних мереж Сьогодні 03:10 — Технології&Авто

SpaceX готується до виходу на ринок мобільних мереж

Компанія SpaceX вже співпрацює з провідними операторами, включаючи T-Mobile, щоб розширити охоплення мобільного зв’язку за допомогою супутникового інтернету Starlink.

Повідомляється, що плани Ілона Маска виходять далеко за межі ролі партнера. Минулого тижня компанія провела велику угоду щодо придбання радіочастотного спектру, що багато експертів розцінили як підготовку до запуску власної мобільної мережі під брендом SpaceX.

SpaceX домовляється про покупку спектра у EchoStar — материнської компанії Dish Network. Сума угоди оцінюється у $17 мільярдів. Передбачається, що ці частоти будуть використані для розвитку 5G-мережі Starlink. Мета Маска — перетворити супутниковий зв’язок зі смартфонами з обмеженого інструменту для надзвичайних випадків або важкодоступних регіонів на повноцінну альтернативу традиційним мобільним мережам.

Ілон Маск публічно не заперечував ці плани. У подкасті All-In він підкреслив, що отриманий спектр дасть можливість забезпечити «швидкісний доступ» безпосередньо із супутників до смартфонів, хоча на запуск інфраструктури піде як мінімум два роки.

Сьогодні можливості Starlink обмежуються обміном текстовими повідомленнями, але найближчим часом компанія має намір додати підтримку голосових дзвінків. Щодо заявлених термінів у два роки, до них варто ставитися з обережністю: Маск відомий надмірно оптимістичними прогнозами. Проте це показує кінцевий напрямок розвитку проєкту.

