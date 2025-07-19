SpaceX інвестує $2 мільярди у компанію штучного інтелекту Ілона Маска xAI — Finance.ua

SpaceX інвестує $2 мільярди у компанію штучного інтелекту Ілона Маска xAI
Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX вкладе $2 мільярди у його ж стартап xAI, який займається розробкою штучного інтелекту.
Про це пише Wall Street Journal.
Це перше настільки масштабне фінансування з боку SpaceX в інший проєкт Ілона Маска.
Залучені кошти мають підтримати розвиток xAI, яка створила чат-бот Grok і позиціює себе як конкурент OpenAI та інших провідних компаній у галузі ШІ.
Ця інвестиція є частиною ширшого раунду фінансування на 5 млрд доларів. Загалом на сьогодні xAI оцінюють у 113 млрд доларів.
За даними WSJ, Grok вже використовується для обслуговування клієнтів супутникового інтернет-сервісу Starlink.
Маск також планує інтегрувати цю модель ШІ у гуманоїдні роботи Tesla — зокрема у прототипи Optimus.
За словами інвесторів, які спілкувалися з представниками Маска, в перспективі можливе розширення ділового партнерства між SpaceX і xAI.
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У виданні зазначили, що Маск вже давно використовує SpaceX для підтримки своїх інших бізнесів.
Він особисто позичив у компанії 20 млн доларів, щоб допомогти фінансувати Tesla на початку її існування, а також використовував обладнання SpaceX для створення свого тунельного підприємства The Boring Company.
Водночас інвестиції SpaceX в xAI можуть становити ризик для космічної компанії Маска.
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Доходи SpaceX стрімко зросли в останні роки, але компанія інвестує мільярди в розробку нової ракети під назвою Starship.
Експериментальний апарат відстає від графіка і цього року зазнав численних невдач, включаючи три послідовні аварії під час польоту та великий вибух під час випробування двигуна минулого місяця.
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