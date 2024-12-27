Українців штрафують за шини, які навіть не встановлені на машину — Finance.ua
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Українців штрафують за шини, які навіть не встановлені на машину

Технології&Авто
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У Волинській області посилено контроль за поводженням зі старими автомобільними покришками. Відповідне рішення прийняте через те, що їх спалювання або безконтрольне викидання завдає серйозної шкоди екології, інформує «Автотема».
За порушення правил утилізації автомобільних шин передбачені штрафи.
Розмір стягнення коливається від 340 до 1 760 гривень — в залежності від масштабу завданої шкоди та повторності порушення. Складання протоколів відбувається відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Автовласників закликають звертатися до спеціальних пунктів переробки шин. Це не тільки допоможе зберегти довкілля, а й зменшить кількість стихійних звалищ та викидів шкідливих речовин у повітря.
За матеріалами:
Автотема
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