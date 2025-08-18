У Польщі знайшли прихисток чверть українських біженців — Finance.ua

У Польщі знайшли прихисток чверть українських біженців Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

За червень 2025 року кількість українців під тимчасовим захистом у Польщі зросла на 5,6 тис. осіб — до 992,5 тис., що стало найбільшим місячним приростом серед усіх країн ЄС (+0,6%).

Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal

За даними центру, темпи зростання уповільнилися порівняно з червнем 2024 року, коли українська громада в Польщі збільшилася на 12,5 тис. осіб. Попри це, країна залишається другою в ЄС за кількістю українців під тимчасовим захистом після Німеччини (приблизно 1,2 млн осіб) і є домівкою для 23% усіх українців з цим статусом у Європі.

Загалом, за даними Євростату, станом на 30 червня у ЄС під тимчасовим захистом перебувало понад 4,3 млн громадян України.

За рік кількість українців на тисячу поляків збільшилася з 26 до 27.

Аналітики центру також звертають увагу, що зростання кількості українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, супроводжується змінами у демографічному складі.

Так, частка жінок у структурі біженців знизилася з 45,6% до 44,7%, а чоловіків, навпаки, зросла з 22,0% до 24,1%.

«Зростання частки чоловіків у країнах ЄС може бути пов’язане з тим, що після перших років війни українські чоловіки, які мали право на виїзд (багатодітні батьки, люди з інвалідністю, літні чоловіки), частіше приєднуються до своїх сімей у ЄС», — зазначає Юрій Григоренко, директор аналітичного центру Gremi Personal.

Крім того, якщо перші хвилі виїзду були переважно вимушеними та мали захисний характер (жінки з дітьми тікали від небезпеки), то тепер більше українців виїжджають через економічні причини — пошук роботи чи стабільніших умов життя.

«Проте фактор обстрілів мирних міст росією теж не можна виключати — збільшення інтенсивності обстрілів знову змушує українців виїздити за межі України», — додав Григоренко.

Він також звернув увагу, що у структурі тимчасових біженців зберігається висока доля дітей (понад 31%), що у довгостроковій перспективі може створювати ризики неповернення частини сімей в Україну після завершення війни.

«Тривала присутність значної кількості жінок і дітей за кордоном створює ризики депопуляції та „втрати покоління“. А поступове збільшення частки чоловіків може свідчити про закріплення сімей у ЄС і потенційне зниження шансів на їхнє повернення до України після війни», — резюмує аналітик.

Нагадаємо, в Польщі Рада міністрів ухвалила проект закону про внесення змін до Закону про іноземців та деяких інших законів, поданий МВСіА. Іноземці матимуть змогу подавати заяви на отримання дозволів на тимчасове та постійне проживання, а також дозволів на довгострокове проживання в ЄС в електронному вигляді. Це має обмежити зловживання з боку нечесних посередників.

