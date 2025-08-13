У Польщі продовжено термін дії довідок про тимчасовий захист (дата та умови) — Finance.ua
У Польщі продовжено термін дії довідок про тимчасовий захист (дата та умови)

Механізм тимчасового захисту, запущений Імплементаційним рішенням Ради ЄС у березні 2022 року, було продовжено до 4 березня 2027 року.
Про це повідомили в Управлінні у справах іноземців, пише inpoland.
Таким чином, термін дії виданих довідок (Zaświadczenie) про тимчасовий захист також продовжено до цієї дати.
Як повідомили в Управлінні у справах іноземців, механізм тимчасового захисту, запущений Імплементаційним рішенням Ради ЄС у березні 2022 року, було продовжено до 4 березня 2027 року. Таким чином, термін дії виданих довідок (Zaświadczenie) про тимчасовий захист також продовжено до цієї дати.

Чи потрібно брати нові довідки

В Управлінні пояснили, що особам, які отримали від Управління у справах іноземців довідку про тимчасовий захист, дійсну до 4 березня 2023 року, 4 вересня 2023 року, 4 березня 2024 року, 4 березня 2025 року або 4 березня 2026 року, не потрібно подавати заяву на отримання нових документів.
Ці довідки залишатимуться дійсними до 4 березня 2027 року.

Нові довідки брати не потрібно: термін дії документів продовжкється автоматично у разі продовження чинності положень.
Іноземці на яких не поширюється дія спецзакону, але які належать до категорії переміщених осіб, перелічених у Виконавчому рішенні Ради ЄС про встановлення масового напливу переміщених осіб з України, можуть скористатися тимчасовим захистом у Польщі.
У таких випадках тимчасовий захист також має бути підтверджено довідкою, виданою Управлінням у справах іноземців.
Довідка Finance.ua:

  • З початку повномасштабної війни в Україні в Польщі зареєструвалися 610 українських IT-компаній. До 2022 року в Польщі щорічно створювали в середньому 76 українських IT-компаній.Про це повідомляєDOU з посиланням на дані Опендатабот.
  • Загалом на початок липня 2025 року в Польщі було зареєстровано 29 044 компанії, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Понад 13 тисяч цих компаній були створені вже після початку повномасштабної війни. За останні 3,5 роки в Польщі відкрили понад 208 тисяч компаній, і 6% з них — українські.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима.Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Тетяна Берегова
