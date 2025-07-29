Українські IT-компанії в Польщі: де відкриваються, який у них капітал та середні зарплати — Finance.ua

Українські IT-компанії в Польщі: де відкриваються, який у них капітал та середні зарплати Сьогодні 12:04 — Фондовий ринок

Українські IT-компанії в Польщі: де відкриваються, який у них капітал та середні зарплати

З початку повномасштабної війни в Україні в Польщі зареєструвалися 610 українських IT-компаній. До 2022 року в Польщі щорічно створювали в середньому 76 українських IT-компаній.

Про це повідомляє DOU з посиланням на дані Опендатабот.

Загалом на початок липня 2025 року в Польщі було зареєстровано 29 044 компанії, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Понад 13 тисяч цих компаній були створені вже після початку повномасштабної війни. За останні 3,5 роки в Польщі відкрили понад 208 тисяч компаній, і 6% з них — українські.

Зазначається, що з 2022 по 2024 роки середня річна кількість зросла до 195 ІТ-компаній. Але з кожним роком цей показник знижується:

2022 рік — 249 компаній (41 компанія у січні-лютому);

2023 рік — 189 компаній;

2024 рік — 147 компаній;

2025 рік — 66 компаній.

Де в Польщі відкривають бізнес українські айтівці

Понад половина компаній відкрилась у Мазовецькому воєводстві, зокрема у Варшаві.

На другому місці — Малопольське воєводство (Краків), а на третьому — Нижньосілезьке (Вроцлав).

На північному кордоні Польщі IT-компанії практично не відкриваються.

Інфографіка: DOU

Стартовий капітал

Понад 80% компаній (495 з 610) мають статутний капітал менше ніж 10 тис. злотих (близько $2700). Ще 68 компаній задекларували капітал у межах 10−50 тис. злотих. І лише шість компаній мали капітал понад 500 тис. злотих.

Інфографіка: DOU

Як працевлаштовані айтівці з України в Польщі

Більшість українських айтівців, які переїхали за кордон, живуть у Польщі — це 39%. Розробники становлять 43% усіх, хто переїхав, тестувальники — 20%. Причому, понад половина айтівців (55,7%) залишаються оформленими в Україні, а 40,7% працевлаштовані за польським законодавством. З-поміж айтівців, які переїхали, найбільше сеньйорів та мідлів.

Середня зарплата айтівця у Польщі становить $3500. Спеціалісти, які мають понад 5 років досвіду, в середньому отримують $5000, а ті, хто має менше 3 років досвіду, отримують в середньому $1150.

Інфографіка: DOU

Довідка Finance.ua:

загальний капітал українських компаній у польському реєстрі становить понад 7,34 млрд злотих. Із них 533 млн злотих — частка бізнесів, відкритих після 2022 року;

станом на кінець травня у Польщі офіційно працевлаштовані 1,23 мільйона іноземців. Українців серед них найбільше — приблизно 810 тисяч осіб (майже дві третини);

у першому кварталі 2025 року іммігранти, які працюють у Польщі, переказали за межі країни 5,6 мільярда злотих. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, сума зменшилася на 0,3 мільярда злотих.

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