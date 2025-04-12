У Польщі втричі зросла кількість заяв про притулок від українських чоловіків призовного віку — Finance.ua

У Польщі втричі зросла кількість заяв про притулок від українських чоловіків призовного віку Сьогодні 21:10 — Світ

У Польщі втричі зросла кількість заяв про притулок від українських чоловіків призовного віку

У Польщі різко зросла кількість заяв про надання міжнародного захисту від українських чоловіків призовного віку. У 2024 році таких звернень було понад 7 тисяч, що майже втричі перевищує показники попередніх років.

Про це пише видання inpoland.

Причини збільшення заявок від українців

За словами польських чиновників, основною причиною такої активності є прагнення уникнути мобілізації в Україні.

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Чоловіки намагаються легалізувати своє перебування в Польщі, подаючи заяви на отримання статусу біженця чи додаткового захисту.

У 2022 році таких звернень було лише 580, у 2023 — 620, тоді як у 2024 році — вже 3,9 тисячі. І лише за перші три місяці 2025 року надійшло ще 1,9 тисячі заяв.

Якщо тенденція збережеться, то до кінця 2025 року Польща може зареєструвати понад 8000 таких прохань.

Проте польські чиновники наголошують: страх перед мобілізацією та участю в бойових діях не є підставою для надання міжнародного захисту. Це означає, що значна частина заяв може бути відхилена.

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На початку 2025 року в Польщі перебувало близько 993 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту — здебільшого це жінки та діти.

Однак серед них також є приблизно 114 тисяч дорослих чоловіків. Крім того, ще 462 тисячі громадян України мають дійсні тимчасові посвідки на проживання, переважно пов’язані з працевлаштуванням.

Поки що польська держава не застосовує масового примусового повернення українських громадян, якщо вони не становлять загрози громадському порядку. Проте зростання кількості заяв від призовників викликає все більше запитань як серед польських, так і українських чиновників.

Довідка Finance.ua:

згідно з останнім дослідженням Польського барометру ринку праці, на 15% зменшилася кількість підприємців, які дають роботу українцям. Натомість стрімко зростає кількість працівників з білорусі та країн Азії;

щодо заробітків громадян України, то більшість із них заробляє трохи більше мінімальної заробітної плати (30,50 злотих брутто);

з 1 червня 2025 року набудуть чинності важливі зміни до програми 800 Плюс, які торкнуться передусім громадян України. Допомога буде призначатися лише на тих дітей, які відвідують польські школи.

inpoland За матеріалами:

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