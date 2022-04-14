У Польщі шукають роботу понад 400 тис. біженців з України — Finance.ua

У Польщі шукають роботу понад 400 тис. біженців з України

Вчора 08:15 — Особисті фінанси

У Польщі офіційно зареєструвалися в інформаційній системі PESEL 700 тис. біженців з України. Із них близько 400 тис. — ті, хто шукає роботу.

Про це повідомляє видання aquila24.pl . Максимальна кількість біженців з України, які б могли шукати роботу в Польщі, становить приблизно 400-420 тисяч.

На сьогоднішній день кількість українських біженців, яким вже присвоєно номер PESEL у Польщі, за найсміливішими очікуваннями, перевищує 700 тис. осіб. Це стало можливим завдяки набранню чинності в серединф березня цього року Закону про допомогу громадянам України.

Аналітики Польського Економічного Інституту зазначають, що близько половини цієї групи — діти (330 тис. хлопчиків та дівчаток). Люди працездатного віку (від 18 до 64 років) становлять близько 320 тис. осіб, у тому числі переважна більшість (близько 300 тис.) — жінки.

Нагадаємо, що українці обрали своїм фаворитом Польщу в рейтингу зарубіжних країн, які виявили максимум солідарності в умовах вторгнення Росії. 78% українських респондентів переконані, що саме Варшава має найбільшу підтримку у нашій країні ззовні, свідчать результати опитування Kantar Україна.

Довідка Finance.ua:

PESEL — це практично податковий номер, як номер платника податків в Україні. Це 11-значний код, у якому зафіксовано дату народження людини, стать, податковий код та певне перевірочне число. Згідно із законодавством Польщі, українці, які в’їхали до Польщі до 24 лютого, не отримують PESEL із позначкою UKR, оскільки в законі написано, що для них термін перебування автоматично подовжується на 18 місяців. А ті українці, які в’їхали після 24 лютого, можуть скористатися процедурою отримання PESEL із позначкою UKR. Детальніше про PESEL;



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