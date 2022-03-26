Чоловіки виїхали, роботи для жінок немає: на яких працівників є дефіцит у Польщі — Finance.ua

Чоловіки виїхали, роботи для жінок немає: на яких працівників є дефіцит у Польщі

Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Польські підприємства відчувають брак чоловічої робочої сили. Найбільше потерпають будівельна та автомобільна галузь, важка промисловість та оборонний сектор. Зараз у Польщі найвища пропозиція саме тих вакансій, де потрібна чоловіча праця. Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції працевлаштування Gremi Personal.

70% пропозицій роботи для іноземців на польському ринку праці орієнтовані на чоловіків. Нині з країни додому повернулися більше 285 тис. громадян України, більшість з них чоловіки. Нового притоку чоловічої робочої сили немає, що відразу відбилося на ринку праці.

Галузі. Найбільший дефіцит відчуває будівельна галузь, де працювало біля 400 тис. громадян України. Не вистачає будівельників, водіїв, мулярів, штукатурів та інших.

В автомобільній промисловості також скаржаться на брак чоловіків. Ця галузь є найсильнішою у польському виробництві і третьою за обсягом зайнятості в Європі після Німеччини та Франції. В найближчі місяці саме автомобільна промисловість може «поглинути» робітників з України.

В цілому бракує працівників на підприємствах, де важлива фізична сила — це важка промисловість, металургійна, підприємства харчової промисловості. Польські роботодавці борються за чоловіків, які наразі залишилися у Польщі, і за тих, хто може виїхати з України (багатодітні батьки, студенти та інші). Пропонують привабливі ставки заробітної плати, допомагають з евакуацією й легалізацією родин.

Одночасно агенції працевлаштування вже розпочали діалог з клієнтами про збільшення кількості вакансій для жінок.

«Враховуючи той факт, що нині до Польщі їдуть переважно жінки, ми закликаємо клієнтів пристосуватися до ситуації — не тільки з гуманітарних міркувань, а й щоби уникнути серйозного дефіциту персоналу та забезпечити безперервність виробництва», — розповідає генеральний директор агенції працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

За його словами, більшість клієнтів Gremi Personal висловили бажання, наскільки це можливо, скорегувати наявні вакансії для українських жінок. Але не всі вакансії можна адаптувати — в першу чергу у важкій промисловості. Крім того, багато жінок тікають від війни разом з дітьми, які потребують догляду.

Нагадаємо, що попит на працівників у 2022 році у Польщі б’є всі рекорди. У дослідженні «Барометр професій», проведеному на замовлення Міністерства родини і соціальної політики Польщі, йшлося про дефіцит у 30 професіях. Найбільші проблеми з підбором кадрів цього року прогнозували у будівельній, транспортно-логістичній галузях та промисловості.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.