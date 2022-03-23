Санкції проти росії: Польща заморозила активи на 33 млн доларів — Finance.ua

Санкції проти росії: Польща заморозила активи на 33 млн доларів

Вчора 09:32 — Фондовий ринок

В рамках реалізації санкцій проти росії в Польщі заморожено активи на 33 млн доларів. Але за нинішнього законодавства їх не можна конфіскувати на користь України.

Як заявив представник уряду Польщі Пьотр Мюллер, для передачі заморожених коштів Україні необхідні зміни до польської конституції. Хоча опозиція вважає інакше і пропонує конфіскацію на основі антитерористичного закону.

«Ця інформація є неправдивою, оскільки в нинішній правовій державі ви можете заморозити майно, але не можете його конфіскувати. Стаття 46 конституції стосується конфіскації, але в разі порушення кримінальної справи. Це щось зовсім інше, ніж конфіскація на користь скарбниці, регульована спеціальними конституційними положеннями», — заявив він.

Він також підкреслив, що до змін до конституції не можна передати заморожені кошти жертвам нападу росії на Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція не планує передавати Україні заморожені активи Центрального банку російської федерації на 22 млрд євро.

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