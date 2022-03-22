Fitch прогнозує рекордне падіння економіки росії — Finance.ua

Fitch прогнозує рекордне падіння економіки росії
Fitch прогнозує рекордне падіння економіки росії
Через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, ніж через дефолт у 1998 році.
Такий прогноз зробило рейтингове агентство Fitch Ratings.
Наголошується, що на тлі рекордних фінансових та економічних санкцій проти росії економіка країни може впасти на 8%. У 1998 році дефолт призвів до падіння ВВП рф лише на 5,4%.
Споживча інфляція в рф, за прогнозом Fitch Ratings, до кінця 2022 року становитиме 18%.
Крім цього, прогнозують зниження іноземних інвестицій у росії на тлі виходу з країни дедалі більшої кількості міжнародних компаній.
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