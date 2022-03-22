S&P відкличе рейтинги всіх російських компаній до 15 квітня — Finance.ua

Дане рішення було ухвалено після того, як Євросоюз оголосив про заборону присвоювати кредитно-рейтинговим агентствам ЄС рейтингів юридичним особам, органам або організаціям з росії.
Західні санкції заморозили більшу частину активів російського центрального банку в розмірі 640 мільярдів доларів США, позбавили кількох банків доступу до глобальної платіжної системи SWIFT і призвели до вільного падіння рубля.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг росії з «CCC-» до «CC», оскільки країна повідомила про труднощі з виплатою боргу за своїми єврооблігаціями 2023 та 2043 років, деномінованими в доларах.
Кредитні рейтингові агентства Moody’s і Fitch також призупинили комерційні операції в росії на початку цього місяця.