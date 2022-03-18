S&P знизило рейтинг росії до переддефолтного — Finance.ua

S&P знизило рейтинг росії до переддефолтного

Вчора 11:28 — Світ

S&P знизило рейтинг росії до переддефолтного

Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг росії до CC з CCC-, адже власники російських бондів так і не отримали виплати.

Про це повідомляє Reuters

Проблеми з платежами росії пов’язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну, зазначає агентство. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.

«Хоча публічні заяви Мінфіну росії свідчать про те, що уряд наразі намагається перевести виплати власникам облігацій, ми вважаємо, що виплати з обслуговування боргу за російськими єврооблігаціями, які мають сплатити в найближчі кілька тижнів, можуть зіткнутися з подібними технічними труднощами», — повідомило агентство.

Згідно шкали агентства, рейтинг СС означає високу вразливість — дефолт ще не відбувся, але є фактично безсумнівним. Від дефолтного рейтингу рф відділяє одна сходинка.

Нагадаємо, банк-кореспондент JPMorgan отримав виплати за купонами російських єврооблігацій, після оброблення банк перерахував кошти платіжному агенту Citi.

Як пояснював керуючий партнер FinPoint Investment Advisors Сергій Будкін, санкції проти російського центробанку та державного боргу не поширюються на обслуговування зобов’язань, випущених до 1 березня 2022 року. Відтак Мінфін США мав дозволити проведення транзакцій.

Зовнішній борг рф та її компаній сягає 150 млрд доларів. У середу держава-агресор повинна була сплатити 117 млн доларів за двома купонами єврооблігацій, невиплата яких (або виплата у рублях, як того хотіла рф), означала би дефолт росії.

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