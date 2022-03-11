Moody's знизило до переддефолтного рівня рейтинги майже 100 найбільших компаній рф — Finance.ua
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укр
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Moody's знизило до переддефолтного рівня рейтинги майже 100 найбільших компаній рф

11.03.2022, 13:31Світ
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Міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинги 95 російських компаній. Це сталося після зниження суверенного рейтингу Росії зі сміттєвого до переддефолтного рівня Ca.
Про це йдеться у повідомленні агентства.
Рейтинги більшості компаній зі списку були знижені до нової стелі — «Caa2».
Прогнози для всіх рейтингів «негативні», що відображає суттєві ризики для макроекономічної стабільності Росії через жорсткі та скоординовані санкції Заходу, а також через наслідки введених Центробанком РФ заходів контролю за рухом капіталу.
Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинг уряду Росії з B3 до Ca, що було обумовлено серйозними побоюваннями щодо готовності та здатності Росії погасити свої боргові зобов’язання.

Довідка Finance.ua:

  • агентство Moody’s змінило суверенний кредитний рейтинг Росії з B3 до Ca — тепер росію відокремлює лише один рядок від дефолту;
  • раніше з 5 березня міжнародне рейтингове агентство Moody’s припинило комерційну діяльність у росії;
  • Рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг росії з В до С. Рейтинг «C» відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт неминучий.
За матеріалами: РБК-Україна
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