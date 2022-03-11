Moody's знизило до переддефолтного рівня рейтинги майже 100 найбільших компаній рф — Finance.ua

Рейтинги більшості компаній зі списку були знижені до нової стелі — «Caa2».
Прогнози для всіх рейтингів «негативні», що відображає суттєві ризики для макроекономічної стабільності Росії через жорсткі та скоординовані санкції Заходу, а також через наслідки введених Центробанком РФ заходів контролю за рухом капіталу.
Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинг уряду Росії з B3 до Ca, що було обумовлено серйозними побоюваннями щодо готовності та здатності Росії погасити свої боргові зобов’язання.
Довідка Finance.ua:
агентство Moody’s змінило суверенний кредитний рейтинг Росії з B3 до Ca — тепер росію відокремлює лише один рядок від дефолту;
раніше з 5 березня міжнародне рейтингове агентство Moody’s припинило комерційну діяльність у росії;
Рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг росії з В до С. Рейтинг «C» відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт неминучий.