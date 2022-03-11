Moody's знизило до переддефолтного рівня рейтинги майже 100 найбільших компаній рф — Finance.ua

Moody's знизило до переддефолтного рівня рейтинги майже 100 найбільших компаній рф

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинги 95 російських компаній. Це сталося після зниження суверенного рейтингу Росії зі сміттєвого до переддефолтного рівня Ca.

Про це йдеться у повідомленні агентства.

Рейтинги більшості компаній зі списку були знижені до нової стелі — «Caa2».

Прогнози для всіх рейтингів «негативні», що відображає суттєві ризики для макроекономічної стабільності Росії через жорсткі та скоординовані санкції Заходу, а також через наслідки введених Центробанком РФ заходів контролю за рухом капіталу.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинг уряду Росії з B3 до Ca, що було обумовлено серйозними побоюваннями щодо готовності та здатності Росії погасити свої боргові зобов’язання.

Довідка Finance.ua:

агентство Moody’s змінило суверенний кредитний рейтинг Росії з B3 до Ca — тепер росію відокремлює лише один рядок від дефолту;

раніше з 5 березня міжнародне рейтингове агентство Moody’s припинило комерційну діяльність у росії;

Рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг росії з В до С. Рейтинг «C» відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт неминучий.



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