Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям працювати на території своїх країн без додаткових дозволів — Finance.ua

Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям працювати на території своїх країн без додаткових дозволів

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Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям працювати на території своїх країн без додаткових дозволів

Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям працювати на території своїх країн без додаткових дозволів.

Про це повідомляють посольства країн.

«Якщо ви є громадянином України та легально в’їхали до Польщі з 24 лютого 2022 року, ви можете працювати в нашій країні. Вам не потрібно отримувати дозвіл на роботу для іноземця. Усі формальності, пов’язані з вашим законним працевлаштуванням, несе роботодавець», — зазначають у посольстві Польщі.

Також там зазначають, що під час прийому на роботу роботодавець зобов’язаний укласти письмовий трудовий договір, у якому будуть зазначені умови роботи та оплата праці.

У Словаччині українці також можуть працювати без необхідності отримання додаткових дозволів за умови тимчасового притулку, проте українці не можуть вести підприємницьку діяльність.

В Угорщині українці можуть працевлаштуватися за загальними правилами для іноземців.

Для цього знадобляться біометричний або закордонний паспорт, також роботодавець може вимагати й інші документи, проте для громадян України можуть зробити виняток, доки йде повномасштабне вторгнення Росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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