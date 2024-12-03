У Пентагоні розповіли деталі запиту Байдена на $24 млрд для України — Finance.ua

У Пентагоні розповіли деталі запиту Байдена на $24 млрд для України Сьогодні 12:16 — Казна та Політика

У Пентагоні розповіли деталі запиту Байдена на $24 млрд для України

Посадовці Міноборони США підтвердили, що адміністрація президента США Джо Байдена звернеться до Конгресу із запитом на додаткове фінансування для підтримки України у 24 млрд доларів.

Про це повідомляє Голос Америки

Як пояснили у Пентагоні, з цієї суми 8 млрд доларів мають намір закласти на програму USAI (ініціатива сприяння безпеці України), тоді як 16 млрд доларів — на поповнення складів США для формування нових пакетів допомоги за програмою PDA (програма президентських повноважень).

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Постачання за програмою USAI можуть зайняти тривалий час: до року і більше, залежно від замовлення, оскільки передбачає замовлення і закупівлю озброєння у виробників, після чого його надсилають до України.

Тоді як за програмою PDA допомога потрапляє значно оперативніше, оскільки Сполучені Штати надсилають Україні уже наявну зброю із власних запасів. Для поповнення запасів необхідне фінансування від Конгресу.

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Це фінансування не тільки підтримує боротьбу України за свій суверенітет і послаблює військовий потенціал росії, але й зміцнює військову готовність США через модернізацію наших систем озброєння та прямих інвестицій у нашу оборонно-промислову базу. На додачу, ці інвестиції приносять користь американській економіці, створюючи робочі місця та зміцнюючи американське виробництво, — зауважив посадовець Пентагону.

Адміністрація Байдена не виноситиме підтримку для України в окремий запит, натомість включить у «пакетний» законопроєкт виняткового фінансування, який включає також витрати на інші речі на 2025 фінансовий рік.

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Спікер Палати представників Майк Джонсон також прокоментував інформацію про додатковий запит для підтримки України.

Американський народ рішуче проголосував за президента Трампа, бо він пообіцяв покласти край війнам, а не продовжувати їх без кінця. Такі рішення ухвалюються наступною адміністрацією, а не президентом, який покидає свою посаду, зазначив він.

Додамо, раніше стало відомо, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена нині планує у терміновому порядку виділити залишок у 6 мільярдів доларів з безпекового пакету підтримки Україні. Відповідний крок планують зробити до інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року.

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Також нещодавно радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Байден до завершення каденції переконуватиме Дональда Трампа спільно з Конгресом підтримати Україну. Як пояснив Салліван, Байден наголошуватиме, що послаблення допомоги Україні призведе до нестабільності в Європі.

Тоді як підхід адміністрації чинного президента США до завершення каденції залишиться незмінним: допомогти Україні отримати найсильнішу позицію на фронті, аби зрештою, зайняти найсильнішу позицію за столом переговорів.

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