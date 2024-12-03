Україна отримала $6,4 мільярда фінансової допомоги від партнерів за місяць — Finance.ua

Україна отримала $6,4 мільярда фінансової допомоги від партнерів за місяць
У листопаді 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 6,4 млрд доларів США пільгового зовнішнього фінансування.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
За місяць до держбюджету надійшло:
- $4,8 млрд - кредит від Світового банку, який став можливим завдяки гранту від Сполучених Штатів у розмірі 1,6 млрд доларів США та коштів від інших партнерів з розвитку;
- $1,35 млрд — грант від Сполучених Штатів;
- $235 млн — пільгове фінансування від Японії;
- $100 млн — позика від Республіки Корея;
- 10,8 млн євро — грант від Норвегії з Цільового фонду багатьох донорів Світового банку зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.
Кредит у розмірі $4,8 млрд було залучено через проєкт Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine). Кошти спрямовуються на компенсацію основних соціальних та гуманітарних видатків.
Грант від США надійшов через Peace in Ukraine на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.
$235 млн пільгового фінансування від Уряду Японії залучено в рамках нових системних проєктів Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) — $130 млн та «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (Learn) — $105 млн.
Також у листопаді до Державного бюджету України надійшло перше пільгове фінансування від Уряду Республіки Корея. Кошти спрямовуються на підтримку соціальних послуг.
10,8 млн євро надійшли у межах проєкту Світового банку Peace in Ukraine на відшкодування соціальних видатків, зокрема, пенсій.
Міжнародна підтримка є вагомим внеском у підтримку фінансової стабільності країни в умовах воєнного стану. Загалом від початку повномасштабної війни пряма бюджетна допомога сягає $105,9 млрд.
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