Україна отримала $6,4 мільярда фінансової допомоги від партнерів за місяць — Finance.ua

Україна отримала $6,4 мільярда фінансової допомоги від партнерів за місяць Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Україна отримала $6,4 мільярда фінансової допомоги від партнерів за місяць

У листопаді 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 6,4 млрд доларів США пільгового зовнішнього фінансування.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

За місяць до держбюджету надійшло:

$4,8 млрд - кредит від Світового банку, який став можливим завдяки гранту від Сполучених Штатів у розмірі 1,6 млрд доларів США та коштів від інших партнерів з розвитку;

$1,35 млрд — грант від Сполучених Штатів;

$235 млн — пільгове фінансування від Японії;

$100 млн — позика від Республіки Корея;

10,8 млн євро — грант від Норвегії з Цільового фонду багатьох донорів Світового банку зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

Кредит у розмірі $4,8 млрд було залучено через проєкт Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine). Кошти спрямовуються на компенсацію основних соціальних та гуманітарних видатків.

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Грант від США надійшов через Peace in Ukraine на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

$235 млн пільгового фінансування від Уряду Японії залучено в рамках нових системних проєктів Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) — $130 млн та «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (Learn) — $105 млн.

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Також у листопаді до Державного бюджету України надійшло перше пільгове фінансування від Уряду Республіки Корея. Кошти спрямовуються на підтримку соціальних послуг.

10,8 млн євро надійшли у межах проєкту Світового банку Peace in Ukraine на відшкодування соціальних видатків, зокрема, пенсій.

Міжнародна підтримка є вагомим внеском у підтримку фінансової стабільності країни в умовах воєнного стану. Загалом від початку повномасштабної війни пряма бюджетна допомога сягає $105,9 млрд.

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