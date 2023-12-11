У МВС пояснили, кого не каратимуть за порушення комендантської години — Finance.ua

У МВС пояснили, кого не каратимуть за порушення комендантської години
Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт № 10 195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.
Про це повідомила пресслужба МВС.
Читайте також
Законопроєкт передбачає відповідальність за порушення комендантської години — штрафи в розмірі від 8500 до 17 000 гривень. За повторне порушення сума збільшиться вдвоє.
Для бізнесу штрафи від 51 000 до 102 000 грн, а за повторне порушення протягом року штраф зростає до 170 000 або 340 000 грн.
Не каратимуть за порушення комендантської години, якщо особа:
- прямує до укриттів під час повітряної тривоги (або виходить з них);
- надає домедичну або медичну допомогу;
- супроводжує поранених чи важкохворих;
- перебуває на вулиці у стані крайньої потреби;
- здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна.
Читайте також
Нагадаємо, раніше у Києві змінили формат перепусток на авто для пересування містом під час комендантської години. Нові документи почали діяти з 25 вересня.
Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що система перепусток має систематично оновлюватися, щоб ними могли користуватися тільки ті, хто безпосередньо працює в секторах безпеки та оборони, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.
Також у жовтні у Кіровоградській області прийняли рішення змінити час комендантської години з 1 листопада. Тепер жителям заборонено залишати свої будинки з 23:00 до 5:00.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною