У МВС пояснили, кого не каратимуть за порушення комендантської години — Finance.ua

У МВС пояснили, кого не каратимуть за порушення комендантської години Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

У МВС пояснили, кого не каратимуть за порушення комендантської години

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт № 10 195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Про це повідомила пресслужба МВС.

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Законопроєкт передбачає відповідальність за порушення комендантської години — штрафи в розмірі від 8500 до 17 000 гривень. За повторне порушення сума збільшиться вдвоє.

Для бізнесу штрафи від 51 000 до 102 000 грн, а за повторне порушення протягом року штраф зростає до 170 000 або 340 000 грн.

Не каратимуть за порушення комендантської години, якщо особа:

прямує до укриттів під час повітряної тривоги (або виходить з них);

надає домедичну або медичну допомогу;

супроводжує поранених чи важкохворих;

перебуває на вулиці у стані крайньої потреби;

здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна.

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Нагадаємо, раніше у Києві змінили формат перепусток на авто для пересування містом під час комендантської години. Нові документи почали діяти з 25 вересня.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що система перепусток має систематично оновлюватися, щоб ними могли користуватися тільки ті, хто безпосередньо працює в секторах безпеки та оборони, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Також у жовтні у Кіровоградській області прийняли рішення змінити час комендантської години з 1 листопада. Тепер жителям заборонено залишати свої будинки з 23:00 до 5:00.

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