У Києві вводяться нові перепустки на авто для пересування містом під час комендантської години — Finance.ua

У Києві вводяться нові перепустки на авто для пересування містом під час комендантської години Сьогодні 11:43 — Особисті фінанси

У Києві змінюють формат перепусток на авто для пересування містом під час комендантської години. Нові документи почнуть діяти з 25 вересня, а оформити їх можна вже починаючи з понеділка 4 вересня.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації 31 серпня.

«З 25-го вересня в Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години. Заявки на отримання перепусток можна подавати з 4-го вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку», — йдеться у повідомленні.

Перепустки старого зразка мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що система перепусток має систематично оновлюватися, щоб ними могли користуватися тільки ті, хто безпосередньо працює в секторах безпеки та оборони, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

«Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових. Мешканцям та гостям міста Києва нагадую — комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану. Тож будьте свідомими і не порушуйте правила», — заявив Попко.

Довідка Finance.ua:

вільне переміщення під час комендантської години дозволено лише тим, у кого є спеціальна перепустка. В інших випадках за відмову від виконання законного розпорядження або вимоги правоохоронців громадянам загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт на 15 діб. Якщо людина чинить опір, то може отримати штраф від 17 до 34 тисяч гривень, або позбавлення волі до п’яти років;

також раніше повідомлялось, що з вересня влада Києва дозволила подовжити час роботи ресторанів у столиці до 23:00.



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