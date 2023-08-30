З вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть на годину довше — Finance.ua

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З вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть на годину довше

Фондовий ринок
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З вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть на годину довше
З вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть на годину довше
Столичні заклади громадського харчування подовжать час своєї роботи на одну годину — до 23:00.
Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. У силу воно вступить із 1 вересня.
«Нагадаю, з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона — з 00:00», — написав Віталій Кличко.
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Він зазначив, що підприємці під час зустрічі з міською владою, де обґрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів

Довідка Finance.ua:

  • 8 серпня в Одесі та області також продовжили час роботи кафе та ресторанів до 23:00. Проте обмеження збереглися для гучної музики, дискотек та прожекторів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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