З вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть на годину довше — Finance.ua

З вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть на годину довше Сьогодні 15:17 — Фондовий ринок

З вересня заклади громадського харчування Києва працюватимуть на годину довше

Столичні заклади громадського харчування подовжать час своєї роботи на одну годину — до 23:00.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі

Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. У силу воно вступить із 1 вересня.

«Нагадаю, з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона — з 00:00», — написав Віталій Кличко.

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Він зазначив, що підприємці під час зустрічі з міською владою, де обґрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів

Довідка Finance.ua:

8 серпня в Одесі та області також продовжили час роботи кафе та ресторанів до 23:00. Проте обмеження збереглися для гучної музики, дискотек та прожекторів.

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