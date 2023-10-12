34 тисячі гривень: в МВС висловилися про підвищення штрафів за порушення комендантської години — Finance.ua

34 тисячі гривень: в МВС висловилися про підвищення штрафів за порушення комендантської години Сьогодні 12:15 — Казна та Політика

34 тисячі гривень: в МВС висловилися про підвищення штрафів за порушення комендантської години

Правоохоронці разом з народними депутатами напрацювали законопроект, яким передбачено суттєве підвищення штрафів за порушення роботи розважальних закладів під час комендантської години.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що законопроектом передбачено внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності власників суб'єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців за роботу, зокрема, нічних закладів, ресторанів під час комендантської години.

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Клименко розповів, що вони законодавцям запропонували встановити штрафи до власників таких закладів, які працюють під час комендантської години.

«Це буде стосуватися адміністративного покарання саме власників. Ми пропонуємо, щоб ці штрафи становили: 34−170 тисяч гривень, якщо такі порушення були здійснені вперше, а якщо повторно протягом року, то штраф пропонується в розмірі 340−680 тисяч гривень», — повідомив міністр внутрішніх справ України в ефірі телемарафону.

Клименко вважає, що в найближчий час Верховна Рада розгляне ці пропозиції.

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УНІАН За матеріалами:

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