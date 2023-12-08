Понад 21 тисяча гривень за однієї умови: хто з військових має право на виплату допомоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 21 тисяча гривень за однієї умови: хто з військових має право на виплату допомоги

Особисті фінанси
467
Понад 21 тисяча гривень за однієї умови: хто з військових має право на виплату допомоги
Понад 21 тисяча гривень за однієї умови: хто з військових має право на виплату допомоги
Бійці, які служать в Збройних Силах України, мають право не лише на місячне грошове забезпечення. Додаткові кошти вони можуть отримати й за перший контракт.
На розмір такого нарахування впливатиме звання, яке матиме військовослужбовець, як вказано в постанові «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб». Максимальну виплату отримають особи офіцерського складу.

Читайте також: Зарплати військових у 2023: що потрібно знати

Розмір ОГД у 2023 році становитиме:
  • особам рядового складу — вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (21 472 грн);
  • особам сержантського і старшинського складу — дев’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (24 156 грн);
  • особам офіцерського складу — десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (26 840 грн).

Особи, які мають право на виплату допомоги:

  • бійці, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;
  • військові, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки й більше;
  • особи, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу строком на 1 рік і більше;
  • військовослужбовці, які підписали контракт строком на 5 років і більше, з-поміж військовослужбовців, призначених на сержантські та старшинські посади, військові офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів та військових кафедр, за умови початку виконання обов’язків за цими посадами.

Які критерії для отримання нарахування

Документи, що необхідні для здійснення виплати — рапорт командира та документ про призначення на посаду. Однак є ще 2 умови, а саме: військовий отримає тільки тоді допомогу, якщо перший контракт набрав чинності та боєць почав виконувати свої обов’язки за посадою на підставі наказу.
Водночас бійці, що навчаються у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових коледжах чи навчальних частинах, отримають виплати у разі укладення першого контракту після закінчення навчання.
За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.