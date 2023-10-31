В одній із областей України вирішили змінити комендантську годину — Finance.ua

В одній із областей України вирішили змінити комендантську годину Сьогодні 14:33 — Казна та Політика

У Кіровоградській області прийняли рішення змінити час комендантської години з 1 листопада. Тепер жителям заборонено залишати свої будинки з 23:00 до 5:00.

Про це повідомляє Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

«З 1 листопада на Кіровоградщині змінюється час комендантської години. Розпорядження підписав», — повідомив Райкович.

Відтепер комендантська година в області діятиме з 23:00 до 5:00.

Глава ОВА закликав власників закладів громадського харчування, розважальних та торговельних закладів скоригувати графік роботи.

«Друзі, нагадую в цей час перебувати на вулицях не можна. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття», — додав Райкович.

Штрафи

Нардепи зареєстрували у Верховній раді законопроєкт № 10 195. Його напрацювали разом з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

Мета закону — встановити відповідальність за порушення комендантської години для громадян та підприємців.

У парламенті пояснили, що пропонується ввести штрафи:

для громадян — від 8500 до 17 тисяч гривень;

для бізнесу — від 51 до 102 тисяч гривень.

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