В одній із областей України вирішили змінити комендантську годину — Finance.ua

В одній із областей України вирішили змінити комендантську годину
У Кіровоградській області прийняли рішення змінити час комендантської години з 1 листопада. Тепер жителям заборонено залишати свої будинки з 23:00 до 5:00.
Про це повідомляє Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
«З 1 листопада на Кіровоградщині змінюється час комендантської години. Розпорядження підписав», — повідомив Райкович.
Відтепер комендантська година в області діятиме з 23:00 до 5:00.
Глава ОВА закликав власників закладів громадського харчування, розважальних та торговельних закладів скоригувати графік роботи.
«Друзі, нагадую в цей час перебувати на вулицях не можна. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття», — додав Райкович.
Штрафи
Нардепи зареєстрували у Верховній раді законопроєкт № 10 195. Його напрацювали разом з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.
Мета закону — встановити відповідальність за порушення комендантської години для громадян та підприємців.
У парламенті пояснили, що пропонується ввести штрафи:
- для громадян — від 8500 до 17 тисяч гривень;
- для бізнесу — від 51 до 102 тисяч гривень.
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