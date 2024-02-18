У Міносвіти озвучили плани щодо реформування ЗВО в Україні — Finance.ua

У Міносвіти озвучили плани щодо реформування ЗВО в Україні Сьогодні 08:19 — Особисті фінанси

Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України, визначив критерії укрупнення закладів вищої освіти. Він стверджує, що не більше два виші необхідно утримувати в містах із населенням від 100 до 350 тисяч людей.

Про це він повідомив після засідання Спілки ректорів закладів вищої освіти України.

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«Ні для кого не секрет, що з нинішніми демографічними та економічними показниками наявна мережа ЗВО не є оптимальною та ефективною. Найприйнятнішим сценарієм є об'єднання ЗВО, і, найлогічніше, щоб самі керівники закладів у регіонах (разом з місцевими адміністраціями) запропонували свої рішення», — зауважив він.

За його словами, нині Україна оновлюється знизу — шляхом ведення переговорів між ректорами. У випадку, якщо зміни не відбудуться, оптимізація почнеться «зверху» — через рішення Кабміну.

Винницький зазначив основні критерії, якими мають керуватися в ході укрупнення вищих навчальних закладів:

ЗВО, розташовані в містах із населенням менше ніж 100 тисяч людей, слід зберегти (йдеться про Острог, Глухів, Дрогобич, Ізмаїл, Ніжин, Кам’янське тощо) — навчальні заклади там фактично є містотворчими;

у містах із населенням від 100 до 350 тисяч людей варто залишити максимум два ЗВО (зокрема, в Полтаві, Тернополі, Івано-Франківську, Чернігові, Луцьку, Житомирі, Сумах).

у містах, де мешкає понад 350 тисяч людей, може формуватися мережа освітніх закладів трьох типів: навчальні інститути, які мають тісний зв’язок із роботодавцем, дослідницькі університети та міжгалузеві або спеціалізовані академії.

Також кількість студентів у ЗВО (крім містотворчих і спеціалізованих академій) має бути не менше, ніж 5 тисяч студентів денної форми. Але за ціль повинні поставити показник 10 тисяч студентів.

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Наразі середня кількість здобувачів вищої освіти у закладах МОН — понад 6,6 тисячі.

«Є й такі, у яких понад 25 тисяч студентів, але усереднена цифра надто низька. Це негативно впливає на можливості студентів щодо вибору дисциплін, і розпорошує цінний людський і матеріальний ресурси», — зазначив заступник міністра.

Приєднанню будь-якого вишу має передувати аналіз його стану, що включатиме результати фінансування, вивчення стану акредитацій освітніх програм і наявність у місті відповідного партнера.

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Винницький додає, що скласти конкуренцію європейським вишам «зможуть лише великі та потужні ЗВО, які надають сучасну якісну освіту».

Українська правда За матеріалами:

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