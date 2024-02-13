У Міноборони схвалили проєкт Національної стратегії з протимінної діяльності — Finance.ua

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У Міноборони схвалили проєкт Національної стратегії з протимінної діяльності

Казна та Політика
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У Міноборони схвалили проєкт Національної стратегії з протимінної діяльності
У Міноборони схвалили проєкт Національної стратегії з протимінної діяльності
Міністерство оборони схвалило проєкт Національної стратегії з протимінної діяльності до 2033 року.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
У міністерстві розповіли, що провели засідання Національного органу з питань протимінної діяльності. Участь у заході взяли представники профільних міністерств.
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«Схвалено проєкт Національної стратегії з питань протимінної діяльності до 2033 року, яку невдовзі подадуть на розгляд та затвердження Радою національної безпеки та оборони України», — сказано в повідомленні.
Також обговорили питання замовлення, планування та координації виконання завдань з розмінування внутрішніх вод, територіального моря, виключної морської економічної зони України.
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Серед інших питань — зосередили увагу на плануванні та координації інформаційних заходів для зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність українського населення.
Нагадаємо, Європейський союз передав Україні систему для розмінування DOK-ING MV-10: вона допоможе знешкоджувати протипіхотні, протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули.
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В «KSE Агроцентрі» раніше повідомили, що розмінування сільгоспземлі складається з різних етапів, вартість яких може значно варіюватися.
Вартість розмінування залежить від методів, які використовують, а також від того, чи дійсно забруднена земля, наскільки та чим саме. Перевірка за допомогою супутникових знімків коштує нижче $1 за гектар. А якщо земля забруднена нерозірваними снарядами та мінними пастками, вартість очищення вручну може сягати $100 тис. за гектар

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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