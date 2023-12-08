Уряд виділив майже 800 млн грн на розмінування та фортифікації — Finance.ua
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Уряд виділив майже 800 млн грн на розмінування та фортифікації

Казна та Політика
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Уряд виділив майже 800 млн грн на розмінування та фортифікації
Уряд виділив майже 800 млн грн на розмінування та фортифікації
Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні виділив понад 788 млн грн на фортифікаційні укріплення та розмінування територій.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.
«На позачерговому засіданні уряду затвердили розпорядження про надання коштів Міноборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах», — сказано в повідомленні.
За його словами, зокрема, 759 млн грн будуть спрямовані на закупівлю автотехніки та 29 млн грн — на спецтехніку.

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Немчінов підкреслив, що це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та суттєво прискорити терміни очищення українських земель від російських мін та снарядів.
Нагадаємо, раніше Міністерства оборони та цифрової трансформації створили міжвідомчу робочу групу щодо зведення військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, до будівництва 2−3 ліній залучатимуть бізнес, який готовий надавати меценатську допомогу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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