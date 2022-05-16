У Мін’юсті пояснили, що буде з майном на тимчасово окупованих територіях — Finance.ua

У Мін’юсті пояснили, що буде з майном на тимчасово окупованих територіях

Вчора 14:01 — Нерухомість

У Мін’юсті пояснили, що буде з майном на тимчасово окупованих територіях, freepik.com

Право власності та інші майнові права на майно, розташоване на тимчасово окупованих територіях України, зберігається за фізичними та юридичними особами, якщо воно набуте відповідно до законів України.

Про це інформує у Фейсбуці Міністерство юстиції України.

«За фізичними особами, незалежно від перебування їх на обліку як внутрішньо переміщених осіб чи від набуття ними спеціального правового статусу, а також за юридичними особами зберігається право власності, інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, якщо таке майно набуте відповідно до законів України», — йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що за державою Україна, територіальними громадами сіл, селищ, міст, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами публічного права зберігається право власності, інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Раніше у Міністерстві юстиції України заявили, що нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій російської федерації є нікчемними та не створюють жодних правових наслідків.

Довідка Finance.ua:

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