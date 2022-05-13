Для мешканців Ірпеня збудують ЖК на тисячу квартир — Finance.ua

Для мешканців Ірпеня збудують ЖК на тисячу квартир

Вчора 17:47 — Особисті фінанси

Для мешканців Ірпеня збудують ЖК на тисячу квартир

Для мешканців Ірпеня, які втратили своє житло, Київська ОВА розробила проект будівництва житлового комплексу із соціальною інфраструктурою.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, орієнтовна житлова площа майбутнього ЖК — 50 тис. м2, загальна кількість квартир у новому житловому комплексі має становити 900-1000 одиниць.

«Виконати всі роботи плануємо за п’ять місяців», — повідомив Тимошенко.

Він зазначив, що будівництво ще одного такого житлового комплексу планується у Бородянці Київської області.

Серед обов’язкових вимог до будівництва: безбар’єрність, енергозбереження та розміщення укриття.

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