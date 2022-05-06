На Львівщині з’явилося друге модульне містечко для переселенців (фото) — Finance.ua
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На Львівщині з’явилося друге модульне містечко для переселенців (фото)

Вчора 17:35Нерухомість
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На Львівщині побудували вже друге модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб, розраховане на понад 300 осіб.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Встановили 80 будиночків, розраховані вони на 320 осіб. Ми розуміємо, що у порівнянні з кількістю вимушених переселенців на Львівщині, а зараз в області проживає 300 тисяч ВПО, і це лише ті, хто зареєструвався, — ці цифри здаються незначними — однак це лише початок», — зазначив він.
На Львівщині з’явилося друге модульне містечко для переселенців (фото)
За словами голова ОВА, найближчим часом такі містечка крім Львова з’являться також у Стрийській, Судововишнянській та Добротвірській громадах.
«Це дах над головою для близько півтори тисячі наших співгромадян», — зауважив він.
Крім цього, планують ремонтувати та переобладнувати вже наявні приміщення, викуповувати готове житло.
За матеріалами: УНІАН
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