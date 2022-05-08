Опісля війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення – міністр — Finance.ua

«Була велика перемога, коли ми за підтримки керівництва держави здобули відповідну субвенцію у держбюджеті. Водночас наразі ми розуміємо, що потреба у житлі охопить набагато ширші кола населення України, чиї будинки знищив ворог», — відмітила вона.
У зв’язку з цим, як повідомляє міністр, створено спільну робочу групу з міністерством розвитку громад та територій, Мінсоцом, Мінфіном, яка працює над тим, як моделювати житлову політику, щоб після перемоги був ефективний механізм першочергового надання житла ветеранам.
«Має бути справедливий розподіл житла в майбутньому, особливо щодо людей, які 8 років стоять у черзі, особливо для тих, хто є переселенцем. З іншого боку, багато цивільних залишилися без житла, також без житла залишилися багато військових, які наразі служать», — додає вона.
Крім того, як повідомляє Лапутіна, будуть подвійні статуси, коли людина була учасником АТО, стала переселенцем, наразі пішла на широкомасштабну війну, а сім’я змушена переселитися.