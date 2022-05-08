Опісля війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення – міністр — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Опісля війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення – міністр

Вчора 12:45Казна та Політика
213
Опісля війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення – міністрОпісля війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення – міністр
По завершенню війни з рф українські ветерани стануть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення.
Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
За її словами, за іншого розвитку подій вже цього року Кабмін мав реалізувати потужну ціль — закрити повністю черги для ветеранів, які є переміщеними особами.
Читайте також
«Була велика перемога, коли ми за підтримки керівництва держави здобули відповідну субвенцію у держбюджеті. Водночас наразі ми розуміємо, що потреба у житлі охопить набагато ширші кола населення України, чиї будинки знищив ворог», — відмітила вона.
У зв’язку з цим, як повідомляє міністр, створено спільну робочу групу з міністерством розвитку громад та територій, Мінсоцом, Мінфіном, яка працює над тим, як моделювати житлову політику, щоб після перемоги був ефективний механізм першочергового надання житла ветеранам.
Читайте також
«Має бути справедливий розподіл житла в майбутньому, особливо щодо людей, які 8 років стоять у черзі, особливо для тих, хто є переселенцем. З іншого боку, багато цивільних залишилися без житла, також без житла залишилися багато військових, які наразі служать», — додає вона.
Крім того, як повідомляє Лапутіна, будуть подвійні статуси, коли людина була учасником АТО, стала переселенцем, наразі пішла на широкомасштабну війну, а сім’я змушена переселитися.
Місце для вашої реклами
Міністр наголосила, що, як і раніше, пріоритетним питанням для влади залишається забезпечення житлом всієї черги військових.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами: Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.