Опісля війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення – міністр — Finance.ua

Опісля війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення – міністр

Вчора 12:45 — Казна та Політика

Опісля війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення – міністр

По завершенню війни з рф українські ветерани стануть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення.

Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За її словами, за іншого розвитку подій вже цього року Кабмін мав реалізувати потужну ціль — закрити повністю черги для ветеранів, які є переміщеними особами.

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«Була велика перемога, коли ми за підтримки керівництва держави здобули відповідну субвенцію у держбюджеті. Водночас наразі ми розуміємо, що потреба у житлі охопить набагато ширші кола населення України, чиї будинки знищив ворог», — відмітила вона.

У зв’язку з цим, як повідомляє міністр, створено спільну робочу групу з міністерством розвитку громад та територій, Мінсоцом, Мінфіном, яка працює над тим, як моделювати житлову політику, щоб після перемоги був ефективний механізм першочергового надання житла ветеранам.

«Має бути справедливий розподіл житла в майбутньому, особливо щодо людей, які 8 років стоять у черзі, особливо для тих, хто є переселенцем. З іншого боку, багато цивільних залишилися без житла, також без житла залишилися багато військових, які наразі служать», — додає вона.

Крім того, як повідомляє Лапутіна, будуть подвійні статуси, коли людина була учасником АТО, стала переселенцем, наразі пішла на широкомасштабну війну, а сім’я змушена переселитися.

Міністр наголосила, що, як і раніше, пріоритетним питанням для влади залишається забезпечення житлом всієї черги військових.

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