Хто зможе отримати компенсацію за зруйноване житло та що для цього потрібно — Finance.ua

Хто зможе отримати компенсацію за зруйноване житло та що для цього потрібно

Вчора 13:06 — Особисті фінанси

Хто зможе отримати компенсацію за зруйноване житло та що для цього потрібно

Унаслідок війни величезна кількість громадян України втратили житло. Задля того, щоб розв’язати проблему компенсації та відновлення зруйнованих помешкань, влада нашої країни розробляє механізм, який дозволить втілити у життя обіцянку вищого керівництва, що збитки будуть компенсовані.

Хто зможе отримати компенсацію

Компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати громадяни України, які повністю або частково втратили належне їм на праві приватної власності житло внаслідок бойових дій, викликаних збройною агресією російської федерації.

До цієї категорії відносяться фізичні особи, які володіли нерухомістю, були членами житлово-будівельних кооперативів та їхні спадкоємці.

Закон передбачає, що на компенсацію зможуть претендувати виключно громадяни України. Щодо іноземців, за словами авторки законопроєкту Олени Шуляк, питання вирішуватиметься пізніше.

Крім того, на компенсацію можуть розраховувати ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи (ЖБК, ЖК), які здійснюють управління будинками. Як пояснюють юристи, така норма правильна — квартира не висить у повітрі, вона є частиною багатоквартирного будинку, який має комунікації, місця загального користування тощо.

Важливим нюансом є те, що в пропонованому законопроєкті передбачені також пріоритетні категорії громадян, які мають право на отримання компенсації в першу чергу. До таких належать:

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю I та II групи;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також законодавець передбачив право на отримання компенсації спадкоємцями власників зруйнованого житла — на жаль, часто люди гинуть у власних квартирах. Ці компенсації спадкуватимуться за правилами, передбаченими Цивільним кодексом України, що унормовують спадкове право.

Як отримати компенсацію

Наразі попередньо передбачено, що отримання компенсації міститиме наступні етапи:

подання заяви про надання компенсації;

розгляд заяви Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації, яку буде створено виконавчим органом місцевої ради як тимчасовий колегіальний орган. Такий розгляд відбуватиметься протягом 30 днів з дня подання заяви;

забезпечення виконавчим органом ради надання компенсації.

За отриманням компенсації необхідно звернутися або під час дії воєнного стану (тобто зараз), або протягом 90 діб після його закінчення.

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