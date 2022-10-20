У Києві розпочинається опалювальний сезон — Finance.ua
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У Києві розпочинається опалювальний сезон

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У Києві розпочинається опалювальний сезон
У Києві розпочинається опалювальний сезон
У Києві з 20 жовтня розпочинається опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«В складних умовах воєнного стану в Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об’єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг», — повідомив мер.
За його словами, місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали.
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«Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі», — пояснив Кличко.
Також важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання.
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Заклади соціальної сфери розпочали підключати раніше — за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально.

Довідка Finance.ua:

  • президент Володимир Зеленський попереджає, що зима буде складною, але Україна готується — накопичує газ, вугілля та інше, щоб її пройти;
  • на початку осені 2022 року більшість респондентів (70%) стверджували, що їхнє домогосподарство швидше повністю готове до можливих проблем опалення взимку.

Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії

За матеріалами:
Finance.ua
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