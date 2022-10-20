У Києві розпочинається опалювальний сезон — Finance.ua

У Києві розпочинається опалювальний сезон Вчора 09:01 — Особисті фінанси

У Києві розпочинається опалювальний сезон

У Києві з 20 жовтня розпочинається опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«В складних умовах воєнного стану в Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об’єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг», — повідомив мер.

За його словами, місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали.

«Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі», — пояснив Кличко.

Також важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання.

Заклади соціальної сфери розпочали підключати раніше — за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально.

Довідка Finance.ua:

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