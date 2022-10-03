Чи готові українці до опалювального сезону: дані опитування — Finance.ua
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Чи готові українці до опалювального сезону: дані опитування

Особисті фінанси
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Чи готові українці до опалювального сезону: дані опитування
Чи готові українці до опалювального сезону: дані опитування
На початку осені 2022 року більшість респондентів (70%) стверджували, що їхнє домогосподарство швидше чи повністю готове до можливих проблем опалення взимку.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Водночас з них лише 24% вважають себе повністю готовими, тоді як 47% вважають себе скоріше готовими та стверджують, що «ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки».
Не вважали себе готовими до опалювального союзу 24% українців, у т.ч. 12% зовсім не готові.
Чи готові українці до опалювального сезону: дані опитування
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Дениса Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років, проте головним ризиком є терористичні акти росії на енергетичні об’єкти.

Довідка Finance.ua:

  • Україна активно готується до зими. Наближення холодів змушує наших громадян запасатись теплими речами та оформлювати субсидії. За посиланням розповідаємо, чи змінилося надання документів, нарахування та виплата субсидій під час воєнного стану, чи вистачить грошей на виплату цієї державної допомоги;
  • Департамент комунальних послуг повідомив, що опалення увімкнуть, коли середньодобова температура три дні поспіль становитиме не вище +8°. А навесні опалення відключать, коли середньодобова температура за три дні перевищить це значення;
  • за встановленими урядом нормами, температура повітря у житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) має бути забезпечена на рівні +18°С, а у кутових кімнатах +20°С. Температура не повинна бути нижчою за +16°.
За матеріалами:
Finance.ua
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