Чи готові українці до опалювального сезону: дані опитування — Finance.ua

Чи готові українці до опалювального сезону: дані опитування Вчора 17:36 — Особисті фінанси

Чи готові українці до опалювального сезону: дані опитування

На початку осені 2022 року більшість респондентів (70%) стверджували, що їхнє домогосподарство швидше чи повністю готове до можливих проблем опалення взимку.

Про це свідчать дані опитування КМІС

Водночас з них лише 24% вважають себе повністю готовими, тоді як 47% вважають себе скоріше готовими та стверджують, що «ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки».

Не вважали себе готовими до опалювального союзу 24% українців, у т.ч. 12% зовсім не готові.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Дениса Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років, проте головним ризиком є терористичні акти росії на енергетичні об’єкти.

Довідка Finance.ua:

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Департамент комунальних послуг повідомив, що опалення увімкнуть, коли середньодобова температура три дні поспіль становитиме не вище +8°. А навесні опалення відключать, коли середньодобова температура за три дні перевищить це значення;



за встановленими урядом нормами, температура повітря у житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) має бути забезпечена на рівні +18°С, а у кутових кімнатах +20°С. Температура не повинна бути нижчою за +16°.



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