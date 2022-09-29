Субсидия на отопительный сезон 2022-2023: что нужно знать — Finance.ua

Субсидия на отопительный сезон 2022-2023: что нужно знать Сегодня 08:01 — Личные финансы

Субсидия на отопительный сезон 2022-2023: что нужно знать

Украина интенсивно готовится к зиме. Приближение холодов заставляет наших граждан запасаться теплыми вещами и оформлять субсидии.

Эксперты портала flombu рассказали, изменилось ли предоставление документов, начисление и выплата субсидий во время военного положения, хватит ли денег на выплату этой государственной помощи.

Назначениями и выплатой субсидий населению до сих пор руководило Министерство социальной политики Украины. Однако, уже в октябре 2022 года субсидии населению будет выплачивать Пенсионный фонд, а с декабря этого года он еще и будет заниматься их назначением.

Куда обращаться по вопросу оформления субсидии

В предоставлении документов и оформлении субсидии на покрытие коммунальных платежей пока ничего не изменилось. Для этого нужно обращаться в одно из следующих учреждений:

в Центр предоставления административных услуг;

в органы территориальной громады;

в службу социальной защиты;

или можно оформить субсидию онлайн — воспользоваться электронным приложением «Дія».

Хватит ли государству денег на выплату субсидий

Средства на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг предусмотрены в государственном бюджете на 2022 год. А это почти 38 млрд грн. Деньги будут направлены по назначению и, по словам Оксаны Жолнович, министра социальной политики Украины, их будет достаточно для того, чтобы финансово поддержать всех, кому начислят субсидии.

Схема определения субсидии

Каждый пакет документов, предоставленных для назначения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, представители соцзащиты изучают отдельно. Потому и сумма такого государственного пособия по каждому обращению другая.

Субсидию рассчитывают по следующей схеме: от установленной суммы за жилищно-коммунальные услуги в пределах закрепленных норм вычитают сумму обязательного платежа.

На размер субсидии влияют доходы и количество людей, зарегистрированных или проживающих в домохозяйстве.

Как получить субсидию ВПЛ

Переселяясь из прифронтовых зон, перемещенные лица сообщают представителям социальной защиты, откуда прибыли. В управлении соцзащиты (или в ЦПАУ) можно ходатайствовать об оформлении или продлении субсидии. Также переселенцы могут подать документы на субсидию онлайн через приложение «Дія».

Для этого понадобится следующий пакет документов:

заявление;

паспорт, идентификационный код;

справка о получении статуса внутренне перемещенного лица;

документы, закрепляющие право на получение льгот;

сведения о семейных доходах;

информация о лицах, проживающих в доме/квартире.

Имеют ли безработные право на субсидию

В случае безработных все зависит от ситуации. Если вы потеряли работу и состоите на учете в Центре занятости, получаете выплаты по безработице и активно ищете работу, вас не лишат субсидии.

Однако если вы не трудоустроены и уже сняты или не зарегистрированы в Центре занятости как безработный, вы теряете право на назначение субсидии на оплату коммунальных услуг.

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