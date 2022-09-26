Когда включат отопление в Украине: дата и особенности отопительного сезона — Finance.ua
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Когда включат отопление в Украине: дата и особенности отопительного сезона

Личные финансы
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Когда включат отопление в Украине: дата и особенности отопительного сезона
Отопительный сезон в Украине, не смотря на войну, собираются начать вовремя. Украинцев предупреждают, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за последние 30 лет, поскольку враг обстреливает энергетическую инфраструктуру. Но мы все надеемся, что в квартирах этой зимой будет тепло.
Департамент коммунальных услуг сообщил, что отопление будет включено когда среднесуточная температура три дня подряд будет составлять не выше +8°. А весной отопление отключат, когда среднесуточная температура за три дня превысит это значение.
По установленным правительством нормам, температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в угловых комнатах +20°С. Температура не должна быть ниже +16°.

Где не включат отопление зимой

Самым сложным отопительный сезон будет на временно оккупированных россией территориях. Оккупанты не заботятся о том, чтобы дать тепло мирным жителям, а инфраструктура сильно пострадала. Поэтому в оккупированных населенных пунктах Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях тепла зимой может не быть.
Также тепло не смогут дать в некоторых прифронтовых населенных пунктах, которые сильно пострадали от обстрелов инфраструктуры. К примеру, отопления не будет в Краматорске. А вот в Ахтырке и Чернигове, несмотря на разрушенные ТЭЦ, собираются восстановить теплоснабжение.
Отопительный сезон 2022-2023: как он будет проходить
Отопительный сезон этой зимой может срываться из-за ракетных ударов россии по объектам критической инфраструктуры.
Угля и газа для отопления Украине хватает, также накапливают альтернативные виды отопления, такие как древесина. Для защиты электростанций покупаются дополнительны генераторы.
Украинцам пообещали, что получатели субсидий на отопление в прошлом году получат их и в этом году. Тарифы на тепло до весны повышать не будут. Составят они 7,4 грн за кубометр до конца отопительного сезона.
По материалам:
РБК-Україна
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