Опалювальний сезон на Львівщині: ОВА планує розпочати вчасно, але готується до ймовірних труднощів — Finance.ua
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Опалювальний сезон на Львівщині: ОВА планує розпочати вчасно, але готується до ймовірних труднощів

Енергетика
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На Львівщині планують вчасно розпочати опалювальний сезон і водночас готуються до ймовірних труднощів.
Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в ефірі інформаційного телемарафону.
«Це буде найскладніший опалювальний сезон. Ми ввійдемо в нього вчасно, з початком зниження температури подамо людям тепло в домівки. Але, якщо і надалі продовжаться ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, а саме по теплогенерації, то ми можемо мати велику проблему», — сказав він.
Козицький зазначив, що передбачаючи можливі труднощі з проходженням опалювального сезону, в області працюють над підготовкою стаціонарних пунктів обігріву і готуються до можливого розгортання тимчасових пунктів обігріву.
«Працюємо над тим, щоб мати стаціонарні пункти обігріву, на даний момент у нас таких в області 130 пунктів. Працюємо над можливим розгортанням тимчасових пунктів обігріву і працюємо з донорськими благодійними та громадськими організаціями, щоб забезпечити додатково у пунктах обігріву дизель-генератори», — сказав Козицький.
11 жовтня Генштаб Збройних сил України оголосив, що упродовж 10 жовтня російські загарбники завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційні удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Унаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів України.
В результаті ворожих обстрілів загинули 20 людей, близько сотні поранено.
Також 11 жовтня російські загарбники вранці завдали удару по Львівській області. Як наслідок — сталося три вибухи на двох об’єктах енергетики. Окрім перебоїв з електропостачанням, повідомлялось також про перебої з водопостачанням у декількох районах міста.
За матеріалами:
УНІАН
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