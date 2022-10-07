У Києві стартував опалювальний сезон. Почнуть з лікарень, шкіл та дитсадків — Finance.ua
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У Києві стартував опалювальний сезон. Почнуть з лікарень, шкіл та дитсадків

Казна та Політика
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У столиці розпочинають опалювальний сезон для закладів соціальної сфери — лікарень, шкіл, садків та інших установ сфери.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.
«Сьогодні Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери — столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста. Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально — за заявками їхніх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого — не витрачати дарма тепло», — зазначив Віталій Кличко.
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За його словами, більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії
Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів додатково виділив Київській області 300 млн грн на проходження опалювального сезону;
  • президент Володимир Зеленський попереджає, що зима буде складною, але Україна готується — накопичує газ, вугілля та інше, щоб її пройти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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