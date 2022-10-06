Київська область додатково отримає 300 млн грн на проходження опалювального сезону, – голова КОДА — Finance.ua
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Київська область додатково отримає 300 млн грн на проходження опалювального сезону, – голова КОДА

Казна та Політика
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Київська область додатково отримає 300 млн грн на проходження опалювального сезону, – голова КОДА
Київська область додатково отримає 300 млн грн на проходження опалювального сезону, – голова КОДА
Кабінет Міністрів додатково виділив Київській області 300 млн грн на проходження опалювального сезону.
Про це розповів UBR.ua голова Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Олексій Кулеба.
«Хочу сказати, що уряд схвалив рішення щодо додаткових 300 млн грн на Київську область. Це дасть нам змогу більш ефективно пройти опалювальний сезон, який у нас починається 15 жовтня», — повідомив голова КОДА.
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Він зазначив, що підготовка до сезону відбувається паралельно роботам з відновлення руйнувань після бойових дій та ремонту інфраструктури. Причому, виходячи з різних «військових» сценаріїв.
«І інше завдання, яке ми зараз виконуємо, — це підготовка до опалювального сезону. Зрозуміло, що ми маємо відновити і котельні, і розуміти, яким чином відбуватимуться всі сценарії, які можуть статися. Ми з вами розуміємо, що ми живемо під час війни », — вважає Олексій Кулеба.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів виділив понад 4 млрд грн на відновлення України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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