Україна може відмовитися від газу для опалення наступного року - Вітренко — Finance.ua

Україна може відмовитися від газу для опалення наступного року - Вітренко Вчора 15:14 — Енергетика

Україна може відмовитися від газу для опалення наступного року - Вітренко

До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення, і позитивний досвід у цьому напрямку демонструє Житомир.

Про це на брифінгу в Житомирі розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Досвід Житомира показує, що в більшості випадків можна до наступного опалювального сезону перейти з природного газу на опалення, наприклад, на біомасу, сміття. Крім того, що ми вивчаємо цей позитивний досвід, ми працюємо з містом Житомир над трьома проєктами, які дозволяють виробляти тепло й електроенергію з біомаси. У даному випадку — це біомаса та RDF (refuse derived fuel, тверде вторинне паливо, фактично — побутове сміття. — Ред.). Це економічно та екологічно вигідно», — зазначив Вітренко.

За його словами, йдеться про будівництво в Житомирі трьох ТЕЦ, які працюватимуть на RDF та трісці. Їхня загальна потужність становитиме 50 мегават.

«Ми залучаємо для цього кошти від міжнародних партнерів. Такі проєкти технічно й економічно обґрунтовані та допомагають зробити так, аби у майбутньому вся енергетика була сталою. Ми також маємо самі усвідомлювати, наскільки важливо перейти з природного газу на біомасу, альтернативні джерела, теплові насоси якомога швидше. Бо за ринкової ціни на газ термін окупності таких проєктів — 2-3 місяці», — пояснив Вітренко.

За його словами, «Нафтогазу» економічно вигідніше допомогти зараз запустити такі проєкти, ніж імпортувати газ навіть на цей опалювальний сезон.

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«Ми хочемо встановлювати обладнання, яке потім буде працювати багато років на місцевій сировині, а це розвиток місцевого бізнесу і створення робочих місць», — додав очільник НАК.

Вітренко зауважив, що наразі держава на 90% готова до опалювального сезону. В підземних газосховищах накопичено 13,9 млрд кубометрів газу. У західних областях України зараз збільшують видобуток газу, а у східних — стабілізують його, зокрема, за рахунок звільнених територій.

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Укрінформ За матеріалами:

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