Коли включать опалення в Україні: дата та особливості опалювального сезону — Finance.ua

Коли включать опалення в Україні: дата та особливості опалювального сезону Вчора 21:00 — Особисті фінанси

Опалювальний сезон в Україні, незважаючи на війну, збираються розпочати вчасно. Українців попереджають, що опалювальний сезон 2022-2023 років буде найскладнішим за останні 30 років, оскільки ворог обстрілює енергетичну інфраструктуру. Але ми всі сподіваємося, що у квартирах цієї зими буде тепло.

Департамент комунальних послуг повідомив, що опалення буде включено, коли середньодобова температура три дні поспіль становитиме не вище +8°. А навесні опалення відключать, коли середньодобова температура за три дні перевищить це значення.

За встановленими урядом нормами, температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) має бути забезпечена на рівні +18°С, а в кутових кімнатах +20°С. Температура не повинна бути нижче +16°.

Де не включать опалення взимку

Найскладнішим опалювальний сезон буде на тимчасово окупованих росією територіях. Окупанти не переймаються тим, щоб дати тепло мирним жителям, а інфраструктура сильно постраждала. Тому в окупованих населених пунктах Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей тепла взимку може не бути.

Також тепло не зможуть дати в деяких прифронтових населених пунктах, які постраждали від обстрілів інфраструктури. Наприклад, опалення не буде у Краматорську. А ось в Охтирці та Чернігові, незважаючи на зруйновані ТЕЦ, мають намір відновити теплопостачання.

Опалювальний сезон 2022-2023: як він проходитиме

Опалювальний сезон цієї зими може зриватися через ракетні удари росії по об’єктах критичної інфраструктури.

Вугілля та газу для опалення Україні вистачає, також накопичують альтернативні види опалення, такі як деревина. Для захисту електростанцій купуються додаткові генератори.

Українцям пообіцяли, що отримувачі субсидій на опалення минулого року отримають їх і цього року. Тарифи на тепло до весни не підвищуватимуть. Складуть вони 7,4 грн за кубометр до кінця опалювального сезону.

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