Українцям розказали, як підготуватися до опалювального сезону (інфографіка) — Finance.ua

Українцям розказали, як підготуватися до опалювального сезону (інфографіка)
Через повномасштабну війну з росією Україну чекає непростий опалювальний сезон. Тож українців закликають активно індивідуально готуватися до майбутньої зими.
У зв’язку з цим Міністерство розвитку громад і територій дало старт комунікаційній кампанії «Готуймося!» і поділилося корисними порадами.
Як зазначають у відомстві, одним із важливих заходів підготовки є проведення побутової термомодернізації власниками квартир та індивідуальних будинків. Саме первинні заходи дозволять зменшити втрати теплової енергії та створити оптимальний мікроклімат у будинках.
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