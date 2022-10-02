Українцям розказали, як підготуватися до опалювального сезону (інфографіка) — Finance.ua
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Українцям розказали, як підготуватися до опалювального сезону (інфографіка)

Енергетика
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Українцям розказали, як підготуватися до опалювального сезону (інфографіка)
Через повномасштабну війну з росією Україну чекає непростий опалювальний сезон. Тож українців закликають активно індивідуально готуватися до майбутньої зими.
У зв’язку з цим Міністерство розвитку громад і територій дало старт комунікаційній кампанії «Готуймося!» і поділилося корисними порадами.
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Як зазначають у відомстві, одним із важливих заходів підготовки є проведення побутової термомодернізації власниками квартир та індивідуальних будинків. Саме первинні заходи дозволять зменшити втрати теплової енергії та створити оптимальний мікроклімат у будинках.
Українцям розказали, як підготуватися до опалювального сезону (інфографіка)
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За матеріалами:
УНІАН
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