"Ми накопичуємо газ та вугілля": Зеленський розповів про складну зиму для українців — Finance.ua
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"Ми накопичуємо газ та вугілля": Зеленський розповів про складну зиму для українців

Казна та Політика
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"Ми накопичуємо газ та вугілля": Зеленський розповів про складну зиму для українців
"Ми накопичуємо газ та вугілля": Зеленський розповів про складну зиму для українців
Президент Володимир Зеленський попереджає, що зима буде складною, але Україна готується — накопичує газ, вугілля та інше, щоб її пройти.
Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні наприкінці 224-го дня війни.
«Вдень провів дуже предметну нараду щодо нашої підготовки до зимового сезону. Ми повністю усвідомлюємо всі ризики. І знаємо, що окупанти теж... готуються до зими. На всіх рівнях влади опрацьовуються сценарії, щоб захистити людей. Ми говоримо чесно: зима буде складною. Але, щоб її пройти, ми накопичуємо газ, вугілля та все інше, що необхідно», — зазначив Зеленський.
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Він підкреслив, що триває робота для того, щоб підготуватися до зими.
«І важливо, щоб так само підготовленими до цього періоду підійшли наші партнери. Що більше ми разом зробимо зараз для того, щоб наблизити мир, що більше буде нашої співпраці й тиску на росію, то безпечнішим може бути для нас усіх у Європі цей зимовий період», — сказав глава держави.
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Раніше Шмигаль заявляв, що на початок жовтня в сховищах буде накопичено 15,5 млрд куб.м газу. Також є домовленості зі Сполученими Штатами Америки про виділення 2 мільярдів кубометрів газу.
Враховуючи суттєве падіння споживання газу через війну, такої кількості Україні має вистачити для проходження помірної зими, без довгих морозних днів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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