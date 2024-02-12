У 2023 році БЕБ не допустило розкрадання 8,8 млрд грн держкоштів — Finance.ua

У 2023 році БЕБ не допустило розкрадання 8,8 млрд грн держкоштів Сьогодні 17:35 — Казна та Політика

У 2023 році БЕБ не допустило розкрадання 8,8 млрд грн держкоштів

Впродовж року детективи БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету 2,2 млрд грн у всіх кримінальних провадженнях, з них 544 млн грн у закінчених кримінальних провадженнях.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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Було розпочато досудове розслідування у 2072 кримінальних провадженнях. Оголошено про підозру 507 особам, це майже в 10 разів більше, ніж минулого року. 342 справи направлено до суду, у 2022 — 29.

Також працівники Бюро вилучили підакцизних товарів та обладнання для їх виробництва вартістю понад 4 млрд грн.

У 2022 році ця сума складала 431 млн грн.

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Аналітики Бюро за рік створили 1 005 аналітичні продукти щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку держави у бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній або інвестиційній сферах на загальну суму 155,9 млрд грн.

Загалом у 2023 році БЕБ не допустило розкрадання 8,8 млрд грн держкоштів. Для порівняння у 2022 році ця сума становила 1,99 млрд грн. З них:

2,1 млрд грн — упереджено незаконного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ);

1,5 млрд грн — не допущено розкрадання під час проведення тендерних процедур в бюджетній сфері;

5,2 млрд грн — упереджено розповсюдження ризикового податкового кредиту з ПДВ.

Раніше йшлося про те, що до серпня 2024 року Україна створить спеціальний суд, який розглядатиме адміністративні справи стосовно державних органів, а також перезавантажить роботу Бюро економічної безпеки.

«Після розпуску Київського окружного адміністративного суду у грудні 2022 року ми ухвалимо закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК)», — йшлося в тексті оновленого меморандуму про фінансову та економічну політику, опублікованого на сайті МВФ.

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У меморандумі зазначається, що пропонований структурний контрольний показник створення суду — кінець липня 2024 року, перезавантаження роботи БЕБ — до кінця червня 2014 року

Довідка Finance.ua:

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області проаналізували близько трьох тисяч тендерних закупівель на загальну суму 32 млрд гривень.

Аналітики Бюро економічної безпеки України виявили, що Укрзалізниця могла продавати щебеневу продукцію приватним суб'єктам господарювання за прямими договорами за цінами нижчими у 2,5 раза від ринкових.

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