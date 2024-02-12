У 2023 році БЕБ не допустило розкрадання 8,8 млрд грн держкоштів — Finance.ua
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У 2023 році БЕБ не допустило розкрадання 8,8 млрд грн держкоштів

Казна та Політика
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У 2023 році БЕБ не допустило розкрадання 8,8 млрд грн держкоштів
У 2023 році БЕБ не допустило розкрадання 8,8 млрд грн держкоштів
Впродовж року детективи БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету 2,2 млрд грн у всіх кримінальних провадженнях, з них 544 млн грн у закінчених кримінальних провадженнях.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ).
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Було розпочато досудове розслідування у 2072 кримінальних провадженнях. Оголошено про підозру 507 особам, це майже в 10 разів більше, ніж минулого року. 342 справи направлено до суду, у 2022 — 29.
Також працівники Бюро вилучили підакцизних товарів та обладнання для їх виробництва вартістю понад 4 млрд грн.
У 2022 році ця сума складала 431 млн грн.
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Аналітики Бюро за рік створили 1 005 аналітичні продукти щодо правопорушень, які впливають на економічну безпеку держави у бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній або інвестиційній сферах на загальну суму 155,9 млрд грн.
Загалом у 2023 році БЕБ не допустило розкрадання 8,8 млрд грн держкоштів. Для порівняння у 2022 році ця сума становила 1,99 млрд грн. З них:
  • 2,1 млрд грн — упереджено незаконного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ);
  • 1,5 млрд грн — не допущено розкрадання під час проведення тендерних процедур в бюджетній сфері;
  • 5,2 млрд грн — упереджено розповсюдження ризикового податкового кредиту з ПДВ.
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Раніше йшлося про те, що до серпня 2024 року Україна створить спеціальний суд, який розглядатиме адміністративні справи стосовно державних органів, а також перезавантажить роботу Бюро економічної безпеки.
«Після розпуску Київського окружного адміністративного суду у грудні 2022 року ми ухвалимо закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК)», — йшлося в тексті оновленого меморандуму про фінансову та економічну політику, опублікованого на сайті МВФ.
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У меморандумі зазначається, що пропонований структурний контрольний показник створення суду — кінець липня 2024 року, перезавантаження роботи БЕБ — до кінця червня 2014 року

Довідка Finance.ua:

  • Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області проаналізували близько трьох тисяч тендерних закупівель на загальну суму 32 млрд гривень.
  • Аналітики Бюро економічної безпеки України виявили, що Укрзалізниця могла продавати щебеневу продукцію приватним суб'єктам господарювання за прямими договорами за цінами нижчими у 2,5 раза від ринкових.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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