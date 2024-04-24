Торговельні суперечки з сусідами ЄС шкодять економіці та бюджету України — МВФ Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Торговельні суперечки з сусідами ЄС шкодять економіці та бюджету України — МВФ

У МВФ заявляють, що торговельні суперечки між Києвом та європейськими сусідами вплинули на зростання економіки України та бюджетні надходження.

Про це пише « Голос Америки ».

Після початку повномасштабного вторгнення рф Європейський союз лібералізував торгівлю з Україною і значно полегшив доступ для українських товарів на ринок ЄС. В березні ЄС подовжив дію безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року.

Читайте також Вимога МВФ: НБУ оновив правила щодо валютних операцій

Однак з листопада 2023 року у Польщі фермери та перевізники розпочали блокаду польсько-українського кордону, протестуючи проти українського експорту, що зашкодило торгівлі.

Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер каже, що рішення Європи відкрити ринок для України було особливо важливим на тлі блокувань росією Чорного моря на початку повномасштабної війни.

Читайте також Як зміниться населення України у найближчі роки — прогноз МВФ

«Європейці відкрили свої кордони, що було особливо корисно, коли експортний коридор через Чорне море було заблоковано. Зараз цей коридор здебільшого відкрився, однак є питання на кордоні. Гадаю, рішення для них було знайдено», — каже Кеммер в інтерв'ю «Голосу Америки».

Як каже посадовець, торговельні обмеження з боку сусідів не минули безболісно для України.

Читайте також Глава МВФ назвала основну мету програми з Україною

«Ці обмеження вплинули на урядування в Україні, зменшили податкові надходження наприкінці минулого року та на початку цього року і вплинули на зростання економіки, тому це точно не минули безболісно, але загалом це залишається каналом експорту для України», — заявив Кеммер.

Він також зауважив, що для повоєнного відновлення важливо, щоб ті українці, які зараз перебувають в Європі, повернулись.

Читайте також Глава МВФ повідомила, скільки бюджетної підтримки потрібно Україні цьогоріч

«Мета уряду — забезпечити повернення українців є важливою. В Європі українські біженці здобувають досвід, навички, яких вони б не отримали в Україні, тому цей зв’язок з Європою буде сильною стороною, коли вони повернуться. Це може бути великим позитивом для України, але важливо, щоб вони повернулись», — наголосив посадовець.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.