Глава МВФ назвала основну мету програми з Україною — Finance.ua

Глава МВФ назвала основну мету програми з Україною Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Глава МВФ назвала основну мету програми з Україною

Програма Міжнародного валютного фонду з Україною на 2023−2027 роки передбачає надання 15,1 млрд доларів. Але головне — це підтримка всіх країн.

Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Вашингтоні.

«Ми виділили кошти за нашою програмою вже втретє, але найважливіша роль нашої програми полягає в тому, що вона є каталізатором фінансової підтримки України», — сказала вона.

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За її словами, програма мобілізує 122 млрд доларів протягом чотирьох років.

«Це дає українській владі передбачуваність того, що фінансування буде. І мені було дуже приємно вислухати вчорашні заяви на круглому столі щодо України. Підтримка України залишається стабільною. Це твердо», — додала вона.

Георгієва нагадала про 50 млрд євро від ЄС. «Адміністрація США прагне підтримки Конгресу від України. Активізуються багато інших країн, Японія, Канада, Великобританія, Південна Корея. Список довгий», — сказала вона.

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Глава МВФ зазначила, що в Україні «ми бачимо чудову рішучість економічної команди та українського народу мати економіку, що функціонує, незважаючи на війну».

«У нас є програма з Україною на суму 15,1 млрд доларів. У березні ми дуже успішно завершили наш третій огляд. І це показує, що Україна спромоглася протистояти вкрай тривожній силі війни. Зростання становить 5,3%, інфляція — 3,2%, збирання податків — близько 36% ВВП», — повідомила Георгієва.

Нагадаємо, угода України з МВФ про програму EFF була схвалена 31 березня 2023 року.

Україна отримала політичні зобов’язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні 2024 року понад 5 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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