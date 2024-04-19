Голова НБУ анонсував початок роботи місії МВФ — Finance.ua

Голова НБУ анонсував початок роботи місії МВФ Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

Голова НБУ анонсував початок роботи місії МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує розпочати роботу в Україні для чергового перегляду програми розширеного фінансування EFF наприкінці наступного місяця.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю «Голосу Америки»

Відповідаючи на запитання журналіста щодо очікувань регулятора від теперішнього весняного засідання МВФ та Світового банку, він зазначив, що українська сторона веде «дуже предметні дискусії», які наближають нас до Місії МВФ в рамках четвертого перегляду програми.

«Місія повинна розпочати свою роботу наприкінці травня, і ми розраховуємо на те, що четвертий перегляд буде успішним», — сказав Пишний.

Крім того, додав голова Нацбанку, є також сподівання на його комунікацію з керівниками центральних банків, з керівницею Європейського Центрального Банку Крістін Лагард «на тему знерухомлених активів рф та санкцій».

За словами Пишного, нині багато розмов ведеться щодо надання технічної допомоги НБУ, але «ми обговорюємо з колегами надання технічної допомоги Національним банком, тому що багато хто із колег цікавиться нашим досвідом роботи в умовах війни, забезпечення безперебійної роботи, не дивлячись на обставини, в умовах активної фази війни, в умовах блекауту, адже блекаут може бути спровокований не лише ракетною атакою та ураженням енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілу, але і кібератаками».

Читайте також МВФ оновив дедлайни структурних маяків для України

Нагадаємо, 21 березня Рада директорів МВФ завершила третій перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України. Також вона схвалила виділення траншу на суму близько 880 млн доларів.

Вже 23 березня Україна отримала від МВФ третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF — 880 мільйонів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.