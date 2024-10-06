Торговельні партнери України: як змінювалися зв’язки в останні сім років (інфографіка) — Finance.ua

Торговельні партнери України: як змінювалися зв’язки в останні сім років (інфографіка) Сьогодні 15:17 — Казна та Політика

Торговельні партнери України: як змінювалися зв’язки в останні сім років (інфографіка)

У період з січня по серпень Україна експортувала товари на 27,5 млрд доларів, тоді як імпорт становив 45,1 млрд доларів. Найактивнішими партнерами були європейські країни та Китай.

«Слово і діло» проаналізувало, як за останні сім років змінилися основні торговельні партнери України.

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У 2017 та 2018 роках Україна експортувала товарів на 43,3 млрд та 47,3 млрд доларів відповідно, імпортувала — на 49,6 млрд та 57,2 млрд доларів.

При цьому, незважаючи на війну, головним торговим партнером залишалася росія. У 2017-му Україна експортувала до росії товарів на 3,9 млрд доларів, а імпортувала — на 7,2 млрд. У 2018 році експорт та імпорт з росії склали 3,7 млрд і 8,1 млрд доларів відповідно.

Інфографіка: «Слово і діло»

За обсягами експорту у цей період на другому місці була Польща, за обсягами імпорту — Китай. Також Україна багато експортувала до Туреччини, Італії та Індії, і закуповувала багато товарів у Німеччині, Польщі та білорусі.

У період з 2019 до 2021 року включно місце головного торгового партнера України посів Китай.

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У 2019 році загальний обсяг експорту України становив 50,1 млрд доларів, імпорту — 60,8 млрд. Україна продала Китаю товарів на 3,6 млрд доларів, а купила — на 9,2 млрд.

До п’ятірки країн, куди пішло найбільше українських товарів, також увійшли:

Польща (3,3 млрд доларів);

росія (3,2 млрд);

Туреччина (2,6 млрд);

Італія (2,4 млрд).

У ТОП-5 країн, звідки Україна найбільше завозила товарів, були:

росія (7 млрд доларів);

Німеччина (6 млрд);

Польща (4,1 млрд);

білорусь (3,8 млрд).

У 2020 році експорт України склав 49,2 млрд доларів, у тому числі 7,1 млрд до Китаю, а імпорт — 54,3 млрд доларів, у тому числі 8,3 млрд з Китаю.

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Україна також продала Польщі товарів на 3,3 млрд доларів, росії — на 2,7 млрд, Туреччині — на 2,4 млрд, Німеччині — на 2,1 млрд. Імпортовано було з Німеччини на 5,3 млрд доларів, росії — на 4,5 млрд, Польщі — на 4,1 млрд, США — на 3,1 млрд.

Експорт України в 2021 році зріс до 68,1 млрд доларів, у тому числі 8 млрд до Китаю. Імпортовано було товарів на 72,8 млрд, зокрема китайських на 11 млрд.

До топ-5 країн, куди йшло найбільше українського експорту, увійшли:

Польща (5,2 млрд доларів);

Туреччина (4,1 млрд);

Італія (3,5 млрд);

росія (3,4 млрд).

Імпортовано найбільше товарів було з:

Німеччини (6,3 млрд доларів);

рф (6,1 млрд);

Польщі (5 млрд);

білорусі (4,8 млрд).

Під час повномасштабної війни Україна стала найбільше товарів експортувати до Польщі, росії більше нема у списку. Імпорт найбільше йде з Китаю.

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У 2022 році Україна експортувала товарів на 44,1 млрд доларів, у тому числі 6,7 млрд до Польщі. До першої п’ятірки також увійшли Румунія (3,9 млрд), Туреччина (2,9 млрд), Китай (2,5 млрд) та Угорщина (2,3 млрд).

Імпорт України склав 55,3 млрд доларів, у тому числі 8,7 млрд з Китаю. Україна також закупила у Польщі товарів на 5,5 млрд, у Німеччини — на 4,6 млрд, у Туреччини — на 3,4 млрд, у США — на 2,2 млрд.

У 2023 році обсяги експорту України впали до 36,2 млрд доларів, у тому числі в Польщу — 4,8 млрд, Румунію — 3,8 млрд, Китай — 2,4 млрд, Туреччину — 2,4 млрд, Німеччину — 2 млрд. Імпортувала Україна товарів на 63,6 млрд доларів, у тому числі з Китаю на 10,4 млрд, Польщі — 6,66 млрд, Німеччини — 5,1 млрд, Туреччини — 4,7 млрд, США — 2,9 млрд.

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У першому півріччі 2024 року Україна експортувала товарів на 19,6 млрд доларів, найбільше до Польщі, Іспанії, Китаю, Туреччини та Німеччини. Імпорт склав 33,2 млрд доларів, найбільше товарів йшло з Китаю, Польщі, Німеччини, Туреччини та США.

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