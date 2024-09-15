В Україні другий місяць поспіль зростають показники експорту — Finance.ua

В Україні другий місяць поспіль зростають показники експорту Сьогодні 07:06 — Казна та Політика

В Україні другий місяць поспіль зростають показники експорту

У серпні 2024 року обсяг українського експорту досяг 3,16 млрд дол., що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% перевищує показники відповідного періода торік.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Що сприяє зростанню експорту

За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко, другий місяць поспіль експорт зростає завдяки ранньому старту збору врожаю та поліпшенню морської логістики.

Читайте також Україна експортувала 7,5 млн агропродукції з початку маркетингового року

«У серпні ми збільшили вантажообіг морським транспортом на 224,7 тисячі тонн, або на 3,6% у порівнянні з липнем», — зазначила вона.

За вартістю найбільше експортовано насіння ріпаку або кользи — на 421,3 млн дол. За фізичним обсягом лідирує експорт руд та залізних концентратів, який сягнув 2,5 млн тонн.

Зокрема, у серпні Україна експортувала 2,24 млн т пшениці на $420,4 млн, що стало другим рекордним показником з початку повномасштабного вторгнення.

В аграрному секторі також експортовано:

олії соняшникової — 226,9 тис. т на 203,1 млн дол.;

кукурудзи — 774,5 тис. т на 137,4 млн дол.;

ячменю — 524,8 тис. т на 89,7 млн дол.;

м’яса птиці — 39,9 тис. т на 89,5 млн дол.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.