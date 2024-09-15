В Україні другий місяць поспіль зростають показники експорту — Finance.ua

В Україні другий місяць поспіль зростають показники експорту
У серпні 2024 року обсяг українського експорту досяг 3,16 млрд дол., що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% перевищує показники відповідного періода торік.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
Що сприяє зростанню експорту
За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко, другий місяць поспіль експорт зростає завдяки ранньому старту збору врожаю та поліпшенню морської логістики.
«У серпні ми збільшили вантажообіг морським транспортом на 224,7 тисячі тонн, або на 3,6% у порівнянні з липнем», — зазначила вона.
За вартістю найбільше експортовано насіння ріпаку або кользи — на 421,3 млн дол. За фізичним обсягом лідирує експорт руд та залізних концентратів, який сягнув 2,5 млн тонн.
Зокрема, у серпні Україна експортувала 2,24 млн т пшениці на $420,4 млн, що стало другим рекордним показником з початку повномасштабного вторгнення.
В аграрному секторі також експортовано:
- олії соняшникової — 226,9 тис. т на 203,1 млн дол.;
- кукурудзи — 774,5 тис. т на 137,4 млн дол.;
- ячменю — 524,8 тис. т на 89,7 млн дол.;
- м’яса птиці — 39,9 тис. т на 89,5 млн дол.
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