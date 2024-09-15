В Україні другий місяць поспіль зростають показники експорту — Finance.ua

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В Україні другий місяць поспіль зростають показники експорту

Казна та Політика
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В Україні другий місяць поспіль зростають показники експорту
В Україні другий місяць поспіль зростають показники експорту
У серпні 2024 року обсяг українського експорту досяг 3,16 млрд дол., що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% перевищує показники відповідного періода торік.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Що сприяє зростанню експорту

За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко, другий місяць поспіль експорт зростає завдяки ранньому старту збору врожаю та поліпшенню морської логістики.
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«У серпні ми збільшили вантажообіг морським транспортом на 224,7 тисячі тонн, або на 3,6% у порівнянні з липнем», — зазначила вона.
За вартістю найбільше експортовано насіння ріпаку або кользи — на 421,3 млн дол. За фізичним обсягом лідирує експорт руд та залізних концентратів, який сягнув 2,5 млн тонн.
Зокрема, у серпні Україна експортувала 2,24 млн т пшениці на $420,4 млн, що стало другим рекордним показником з початку повномасштабного вторгнення.
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В аграрному секторі також експортовано:
  • олії соняшникової — 226,9 тис. т на 203,1 млн дол.;
  • кукурудзи — 774,5 тис. т на 137,4 млн дол.;
  • ячменю — 524,8 тис. т на 89,7 млн дол.;
  • м’яса птиці — 39,9 тис. т на 89,5 млн дол.
За матеріалами:
Finance.ua
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