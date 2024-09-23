Обсяги виробництва та експорту соняшникової олії перевищили довоєнні показники — Finance.ua
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Обсяги виробництва та експорту соняшникової олії перевищили довоєнні показники

Аграрний ринок
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Обсяги виробництва та експорту соняшникової олії перевищили довоєнні показники
Обсяги виробництва та експорту соняшникової олії перевищили довоєнні показники
У 2023/2024 маркетинговому році (м.р.) (вересень 2023 — серпень 2024) у порівнянні з довоєнним 2020/21 м.р. виробництво соняшникової олії збільшилося на 13,7% до 6,6 млн. тонн, а експорт — на 17% до 6,2 млн тонн, при цьому ці показники стали другим результатом за роки існування галузі.
Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укроліяпром».
«Нарощуванню виробництва олії соняшникової сприяло значне нарощування переробки насіння соняшнику на вітчизняних потужностях через значне скорочення його експорту (проти 2022/23 м.р. року скорочення — на 83,4%, або на 1,5 млн. тонн). У звітному періоді перероблено на олію 14,8 млн. тонн насіння соняшнику, що на 1,3 млн. тонн більше проти 2022/23 м.р.», — йдеться в повідомленні.
Також, згідно з повідомленням, вперше за всі роки, в Україні перероблено 1 млн тонн насіння ріпаку (22,3% від урожаю 2023 року та на 0,8 млн тонн більше проти попередніх періодів).
При цьому виробництво ріпакової олії досягло рекордної для України позначки у 430 тисяч тонн, а експорт олії ріпакової у 2023/24 м.р. досяг рекордної позначки у понад 424 тис. тонн.
«У 2024/25 м.р. прогнозується скорочення виробництва соняшнику до 12 -12,5 млн тонн (через зменшення площ його посіву на 2−3% та очікуваної врожайності). При цьому очікується зростання виробництва соєвих бобів до 5,1−5,5 млн тонн (зростання площ посіву на понад 46%). Виробництво насіння ріпаку очікується на рівні 3,4−3,6 млн тонн проти 4,1−4,4 млн тонн у 2023/24 м.р.», — йдеться в повідомленні.
У серпні Кабінет Міністрів затвердив порядок визначення рівня мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів, зокрема, на насіння ріпаку, насіння соняшнику, олію соєву, соняшникову та ріпакову.
За матеріалами:
Українські Новини
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