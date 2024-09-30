Експорт жита у вересні перевищує торішні показники у понад 10 разів — Finance.ua
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Експорт жита у вересні перевищує торішні показники у понад 10 разів

Аграрний ринок
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Експорт жита у вересні перевищує торішні показники у понад 10 разів
Експорт жита у вересні перевищує торішні показники у понад 10 разів
У вересні 2024 року Україна експортувала 2 млн 828 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що на 459 тис тонн менше, ніж у серпні, але на 877 тис. тонн або на 44,9% більше, ніж у вересні 2023 року.
Це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Експорт української пшениці у вересні 2024 року становив 2 млн 180 тис. тонн, що на 952 тис. тонн або на 77,5% більше, ніж в аналогічному місяці минулого року.
Також українські аграрії у вересні 2024 року експортували 205 тис. тонн ячменю, що на 194 тис. тонн або на 78,2% більше у порівнянні з вереснем 2023 року. Крім того, у вересні 2024 року пішло за кордон 7,2 тис. тонн жита, що у понад 10 разів більше, ніж у вересні 2024 року.
Експорт української кукурудзи у вересні 2024 року становив 412 тис. тонн, що на 183 тис. тонн або на 44,4% менше, ніж у вересні 2023-го.
Крім того, у вересні 2024 року за кордон відправили 7,1 тис. тонн борошна (або 9,5 тис. тонн в перерахунку на зерно), що на 4,3 тис. тонн, або у майже утричі менше, ніж у вересні 2023 року.
За матеріалами:
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